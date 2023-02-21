رقمان تاريخيان ينتظران صلاح لو هز شباك ريال مدريد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء.

لو نجح صلاح في هز شباك ريال مدريد سيصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول بالبطولات الأوروبية.

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فهو يتساوى حاليا مع ستيفن جيرارد في القمة برصيد 41 هدفا، لكنه سينفرد بالرقم إذا سجل أمام ريال مدريد على ملعب أنفيلد.

أهداف صلاح الأوروبية بقميص ليفربول سجلها في دوري أبطال أوروبا فقط، عكس جيرارد الذي سجل أهدافه الـ41 في البطولات الأوروبية المختلفة.

وسجل النجم المصري أهدافه الـ41 في 65 مباراة خلال 6 مواسم، بينما أحرز ستيفن أهدافه الـ41 في 129 مباراة أوروبية خلال 14 موسما.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله ينفرد برقم تاريخي آخر يتشارك فيه مع جيرارد أيضا.

كلاهما سجل 18 هدفا أوروبيا على ملعب أنفيلد، كأكثر من سجل بقميص ليفربول على ملعبه.

أهداف صلاح الأوروبية على ملعب أنفيلد جاء 3 منها في 10 مباريات خروج المغلوب، مقابل 15 هدفا خلال 19 مباراة بالتصفيات ومرحلة المجموعات.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 18 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 287 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 174 هدفا وصنع 71 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ريال مدريد محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
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