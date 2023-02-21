الاتحاد السكندري يغرم إبراهيم حسن وأحمد عيد

وقّع الاتحاد السكندري غرامة على ثنائي الفريق إبراهيم حسن وأحمد عيد.

وغرّمت إدارة زعيم الثغرة الثنائي مبلغ 20 ألف جنيه بسبب ظهورهما في البرامج الرياضية دون إذن.

يأتي ذلك عقب فوز الاتحاد على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 19 للدوري المصري مساء الإثنين.

وسجّل عيد هدف الاتحاد الثاني في الوقت القاتل عقب دخوله بديلًا بالشوط الثاني.

فيما صنع إبراهيم حسن هدف الاتحاد الأول الذي سجّل محمود علاء في الشوط الأول.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الرابع متجاوزا الزمالك صاحب الـ32 نقطة ولكن بمباراة أقل.

في المقابل تجمّد رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز 15، بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب أول مراكز الهبوط.

وبذلك حقق الاتحاد السكندري فوزه رقم 500 في تاريخه بالدوري المصري الممتاز.

وبات الاتحاد خامس فريق يصل إلى 500 فوز في الدوري بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري.

وأكمل الاتحاد سلسلة 7 مباريات متتالية دون هزيمة، إذ لم يخسر أي لقاء منذ سقوطه أمام المصري يوم 7 يناير.