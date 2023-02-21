الصدام السعودي يتأجل؟ الهلال يتجنب الشباب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

لم تسفر قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا عن مواجهة سعودية سعودية.

وتأهلت أندية الهلال السعودي والشباب السعودي والدحيل القطري وفولاد الإيراني إلى ربع النهائي ضمن منافسات المنطقة الغربية.

وأسفرت القرعة صباح اليوم عن مواجهة الهلال حامل اللقب لـ فولاد الذي يتواجد في ربع النهائي لأول مرة في تاريخه. فيما يصطدم الشباب بالدحيل في قمة عربية.

𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐓!#ACL2022 West Knockout Stage here we go! Some real tasty affairs on offer! Who will make the semi-finals? pic.twitter.com/aaaLMzerYY — #ACL2022 (@TheAFCCL) February 21, 2023

وكان الهلال قد أطاح بـ شباب الأهلي دبي الإماراتي الليلة الماضية، فيما تغلّب فولاد بدوره على الفيصلي السعودي.

بينما فاز الدحيل على مواطنه الريان بركلات الجزاء الترجيحية، وعبر الشباب عقبة نسف قرشي الأوزبكي.

ويلعب الدحيل أمام الشباب يوم 23 فبراير في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي نفس اليوم يلتقي الهلال بـ فولاد في استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

ويلتقي الفائزان من المباراتين في الدور نصف النهائي يوم 26 فبراير الجاري.

وينتظر أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل الغرب، ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل و6 مايو.