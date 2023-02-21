أسوان يعلن تكريم عمرو الحلواني قبل مباراة الأهلي بعد اعتزاله كرة القدم

أعلن نادي أسوان عن تكريم لاعبه السابق عمرو الحلواني قبل مباراة الأهلي اليوم الثلاثاء.

وذكر أسوان أن الحلواني الذي اعتزل كرة القدم أن الخطوة تتم بالتعاون مع إدارة الكرة في الأهلي.

وارتدى الحلواني قميص أسوان خلال موسم 2020\2021 ضمن العديد من الأندية التي مثلها.

الحلواني (37 عامًا) بدأ مسيرته في قطاع ناشئي الأهلي، قبل أن يتحوّل إلى الاحتراف الخارجي.

ولعب الحلواني في صفوف 4 أندية يونانية، هي: أبولون بونتو، ثم فيريا، وإثنيكوس بيرايوس، وإيونيكيس نيكيا.

وعاد الحلواني للملاعب المصرية في 2010 من بوابة إنبي وقضى في صفوفه 9 سنوات ناجحة حصد خلالها لقب كأس مصر.

وانتقل الحلواني بعدها إلى حرس الحدود ثم أسوان ومن بعده سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.

وخاض الحلواني مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب مصر كانت في مواجهة الكونغو الديمقراطية وديًا في 2012.

وتواجد الحلواني في قائمة الفراعنة بكأس العالم للشباب 2005، وشارك في المباراة الثانية أمام الأرجنتين.

وتميز الحلواني على مدار مسيرته بقدم يسرى مذهلة ساعدته على تسجيل العديد من الركلات الحرة المباشرة وصناعة الأهداف من خلالها.