وفاة أمانسيو الرئيس الشرفي لـ ريال مدريد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

أمانسيو أمارو - ريال مدريد

توفي أمانسيو أمارو الرئيس الشرفي لـ ريال مدريد، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 83 عامًا.

وعُيّن أمانسيو رئيسًا شرفيًا لـ ريال مدريد خلفًا للراحل باكو خينتو، في شهر أكتوبر الماضي.

وتلقى أمانسيو تحية ملعب سانتياجو برنابيو في أول ظهور محلي للفريق بعدها، مسرح كان شاهدًا على فترته الذهبية كلاعب في الفريق.

أمانسيو الذي بدأ مسيرته في ديبورتيفو لاكورونيا، انضم إلى ريال مدريد عام 1962.

وقضى أمانسيو 14 موسمًا في الميرنجي، خاض خلاله 469 مباراة، وسجل 154 هدفًا.

وفاز أمانسيو بدوري أبطال أوروبا 1966، وبالدوري الإسباني 9 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات.

كما حصد أمانسيو جائزة هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي" مرتين عامي 1969 و1970.

وحل أمانسيو في المركز الثالث بسباق الكرة الذهبية عام 1964 بعد قيادته بلاده إسبانيا للفوز بلقب اليورو.

وأشرف أمانسيو على تدريب ريال مدريد كاستيا موسم 1983\1984 وقاده لإنجاز تاريخي لم يتكرر بالفوز بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

ونال أمانسيو المكافأة الفورية وتم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول، لكنه لم يصمد لنهاية الموسم وأقيل مع تدني النتائج، ولم يعد للتدريب بعدها.

وشغل أمانسيو أيضًا منصب رئيس رابطة لاعبي ريال مدريد القدامى قبل وفاته.

ولعب أمانسيو 42 مباراة بقميص منتخب إسبانيا بين 1962 و1974، سجل خلالها 11 هدفا، وساهم في التتويج بيورو 1964 أول لقب دولي كبير لـ لاروخا.

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