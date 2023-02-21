مواعيد مباريات الثلاثاء 21 فبراير - الأهلي مع أسوان.. وريال مدريد ضد ليفربول

يعود الأهلي اليوم لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل مباراتين لمشاركته في كأس العالم للأندية، كما يلتقي ريال مدريد مع ليفربول في مواجهة قوية بدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

الدوري المصري

أسوان × الأهلي.. 2:45 مساء - أون تايم سبورتس.

الإسماعيلي × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

حرس الحدود × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

ليفربول × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

إينتراخت فرانكفورت × نابولي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريمويم 2.

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

بنين × زامبيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

جامبيا × تونس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.