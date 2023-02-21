فتح الله: الغيابات لا تؤثر علينا.. ولم يحدثنا أحد عن البطولة العربية

تحدث محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز عن مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية التي انتهت بالتعادل، وعن حقيقة ما تردد عن مشاركة النادي في البطولة العربية للأندية.

وقال فتح الله في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الفريقان يلعبان على التأهل من المجموعة وكنا نعلم أن المواجهات ستكون صعبة".

وأضاف "كنا نلعب مباراة فيوتشر بهدف الفوز ولكننا تعادلنا. الآن ننظر للمباراة التالية".

وتابع "لدينا منافسات أخرى وسنواجه المصري في الدوري وهذه مباراة صعبة".

وعن أثر الغيابات قال فتح الله: "كل اللاعبين الغائبين لهم تأثيرهم، ولكن قائمتنا تضم لاعبين كبار ومؤثرين أيضا وكل من عوض المصابين أدى دوره على أكمل وجه".

أما عن إمكانية مشاركة بيراميدز في بطولة الأندية العربية: "لم يتم فتح هذه المسألة معنا كجهاز فني نظرا لضيق الوقت".

وأوضح "المباريات متلاحمة وبالكاد نجد الوقت للتدرب. سنحاول تفادي تأثير الإجهاد قدر الإمكان".

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يملك بيراميدز وفيوتشر نقطتين لكل منهما، ويتذيل أسكو كارا المجموعة بنقطة وحيدة.