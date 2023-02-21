الطريق نحو الكارثة.. خيتافي يصعق فالنسيا ويرسله إلى المركز قبل الأخير

سقط فالنسيا أمام مضيفه خيتافي بهدفٍ دون رد في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بختام الجولة 22 للدوري الإسباني.

وسجّل بورخا مايورال مهاجم خيتافي هدف المباراة الوحيد قبل 8 دقائق على نهايتها.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 22 نقطة ويقفز إلى المركز 16 مغادرًا مناطق الهبوط.

فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز 19 -قبل الأخير-.

وكانت المباراة هي الأولى لـ روبين باراخا كمدير فني لـ فالنسيا، والأولى في مسيرته بالدوري الإسباني الممتاز.

وبات باراخا المدرب رقم 62 في تاريخ فالنسيا بالدوري الإسباني، والخامس عشر تحت قيادة الإدارة الحالية للنادي.

وحصد فالنسيا نقطة وحيدة في آخر 8 جولات، فيما حقق فالنسيا أول فوز له بعد 6 مباريات دون انتصار.

وانتصر كيكي سانشيز فلوريس المدير الفني لـ خيتافي على فريقه السابق فالنسيا لأول مرة منذ فبراير 2010 عندما فاز وقتها كمدرب لـ أتليتكو مدريد برباعية.

كما تواصل غياب الانتصارات عن فالنسيا في العاصمة مدريد للمباراة رقم 18 على التوالي منذ فوزه على خيتافي في نوفمبر 2018.

وبدأ فالنسيا الموسم مع الإيطالي جينارو جاتوزو الذي أقيل وعوضه سالفادور فورو بشكل مؤقت، قبل أن يِأتي باراخا رفقة كارلوس مارتشينا لمحاولة إنقاذ الخفافيش.

ويتواجد قادش في المركز 18 برصيد 22 نقطة، وهو نفس رصيد ألميريا صاحب المركز 17، وخيتافي صاحب المركز 16.

وغاب فالنسيا عن أول 3 مواسم في تاريخ الدوري الإسباني وسجّل ظهوره الأول موسم 1931\1932، ومن وقتها لم يغب عن الدرجة الأولى سوى في مناسبة واحدة في 1986\1987.