مرتجي: البطولة العربية؟ الأهلي سيشارك في أي حدث يزيد موارده المالية

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

خالد مرتجي مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عن موقف ناديه من إمكانية المشاركة في البطولة العربية بنسختها الجديدة في الموسم المقبل.

وقال مرتجي عبر قناة النهار: "مشاركة الأهلي في البطولة العربية؟ لا شك أن أي شيء نستطيع من خلاله زيادة الموارد المادية للأهلي خاصة بالدولار سنفعله".

وأضاف "الرأي الفني يحترم والخطيب قبل أن يفعل أي شيء يرجع أولا للجهاز الفني".

أخبار متعلقة:
الضوابط وأماكن الدخول والممنوعات.. بيان من أسوان للجماهير قبل مواجهة الأهلي الدوري المصري - رباعي الأحمر السابق على رأس قائمة أسوان لمواجهة الأهلي الأهلي: تعرضنا لتجاوزات كبيرة من الهلال.. وقناة الزمالك تحرض جمهور السودان ضدنا

وأكمل "أتمنى مشاركة الأهلي في البطولة العربية طالما لن تؤثر فنيا على الفريق وأن تكون المواعيد مناسبة لنا، والأساس في ذلك هو المكافآت المالية".

وعن كأس العالم للأندية قال: "فوزي لقجع سخر كل شيء في المغرب من أجل بعثة الأهلي وحرص بنفسه على متابعة الحالة الصحية للخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية".

وأتم تصريحاته "خاطبنا فيفا قبل أيام بشأن الحصول على المقابل المادي للمشاركة في كأس العالم للأندية، ونتوقع وصول العائد المادي بنهاية الشهر الحالي".

الأهلي خالد مرتجي البطولة العربية
نرشح لكم
مرتجي: ما حدث من المسؤولين في الهلال هو جهل بقيمة نادي الأهلي أسوان يعلن تكريم عمرو الحلواني قبل مباراة الأهلي بعد اعتزاله كرة القدم مواعيد مباريات الثلاثاء 21 فبراير - الأهلي مع أسوان.. وريال مدريد ضد ليفربول فتح الله: الغيابات لا تؤثر علينا.. ولم يحدثنا أحد عن البطولة العربية الضوابط وأماكن الدخول والممنوعات.. بيان من أسوان للجماهير قبل مواجهة الأهلي مانولوفيتش: الاتحاد لا يتأثر بالغيابات.. وهذا سبب الفوز القاتل على الداخلية منتخب تونس يكشف لـ في الجول حقيقة إصابة كريستو أمم إفريقيا تحت 20 عاما - وزير الرياضة وفيتوريا يزوران معسكر مصر قبل مواجهة نيجيريا
أخر الأخبار
جورجينيو يكشف عن كواليس الرحيل عن تشيلسي.. وتأثير هزيمة أرسنال من مانشستر سيتي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتجي: ما حدث من المسؤولين في الهلال هو جهل بقيمة نادي الأهلي 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
أسوان يعلن تكريم عمرو الحلواني قبل مباراة الأهلي بعد اعتزاله كرة القدم 31 دقيقة | الكرة المصرية
وفاة أمانسيو الرئيس الشرفي لـ ريال مدريد 57 دقيقة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الثلاثاء 21 فبراير - الأهلي مع أسوان.. وريال مدريد ضد ليفربول ساعة | الكرة المصرية
فتح الله: الغيابات لا تؤثر علينا.. ولم يحدثنا أحد عن البطولة العربية 11 ساعة | الكرة المصرية
الطريق نحو الكارثة.. خيتافي يصعق فالنسيا ويرسله إلى المركز قبل الأخير 11 ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: البطولة العربية؟ الأهلي سيشارك في أي حدث يزيد موارده المالية 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية