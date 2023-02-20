مرتجي: البطولة العربية؟ الأهلي سيشارك في أي حدث يزيد موارده المالية

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عن موقف ناديه من إمكانية المشاركة في البطولة العربية بنسختها الجديدة في الموسم المقبل.

وقال مرتجي عبر قناة النهار: "مشاركة الأهلي في البطولة العربية؟ لا شك أن أي شيء نستطيع من خلاله زيادة الموارد المادية للأهلي خاصة بالدولار سنفعله".

وأضاف "الرأي الفني يحترم والخطيب قبل أن يفعل أي شيء يرجع أولا للجهاز الفني".

وأكمل "أتمنى مشاركة الأهلي في البطولة العربية طالما لن تؤثر فنيا على الفريق وأن تكون المواعيد مناسبة لنا، والأساس في ذلك هو المكافآت المالية".

وعن كأس العالم للأندية قال: "فوزي لقجع سخر كل شيء في المغرب من أجل بعثة الأهلي وحرص بنفسه على متابعة الحالة الصحية للخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية".

وأتم تصريحاته "خاطبنا فيفا قبل أيام بشأن الحصول على المقابل المادي للمشاركة في كأس العالم للأندية، ونتوقع وصول العائد المادي بنهاية الشهر الحالي".