أوباما يصنع وقطار الحزم لا يتوقف في الدرجة الثانية السعودية

استعاد الحزم صدارة دوري الدرجة الثانية السعودي، بفوزه على الخلود بهدفين دون رد في الجولة 22 للمسابقة.

وسجّل فرانسيس كان، وعبد الهادي الجراحين ثنائية الحزم بمشاركة المصري يوسف إبراهيم "أوباما".

وصنع أوباما هدف الحزم الأول بافتكاكه الكرة وتمريرها إلى الغاني كان الذي أطلق تسديدة قوية عانقت شباك الضيوف.

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ورفع الحزم رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني تحت قيادة بيتسو موسيماني.

ويأتي الرياض ثالثًا برصيد 44 نقطة، ثم الأخدود رابعًا بـ 40 نقطة، والفيصلي خامسًا بـ 37 نقطة.

وحقق الحزم فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى خسارته أمام أهلي جدة يوم 18 يناير الماضي.

ويلعب أوباما معارًا من الزمالك إلى الحزم حتى نهاية الموسم الجاري.

وتتأهل أول 4 فرق في الترتيب بدوري الدرجة الثانية السعودي إلى القسم الأول.

وسبق للحزم الفوز مرتين بلقب هذه الدرجة، آخرها في 2021، لكنه هبط مجددا الموسم الماضي.