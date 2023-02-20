أوباما يصنع وقطار الحزم لا يتوقف في الدرجة الثانية السعودية

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الحزم - الخلود

استعاد الحزم صدارة دوري الدرجة الثانية السعودي، بفوزه على الخلود بهدفين دون رد في الجولة 22 للمسابقة.

وسجّل فرانسيس كان، وعبد الهادي الجراحين ثنائية الحزم بمشاركة المصري يوسف إبراهيم "أوباما".

وصنع أوباما هدف الحزم الأول بافتكاكه الكرة وتمريرها إلى الغاني كان الذي أطلق تسديدة قوية عانقت شباك الضيوف.

أخبار متعلقة:
بمشاركة أوباما.. الحزم يتصدر دوري الدرجة الأولى السعودي لا يعرف إلا الفوز.. أوباما يصنع في فوز الحزم على نجران بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي بعد تسجيله ثنائية.. أوباما لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي

ورفع الحزم رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني تحت قيادة بيتسو موسيماني.

ويأتي الرياض ثالثًا برصيد 44 نقطة، ثم الأخدود رابعًا بـ 40 نقطة، والفيصلي خامسًا بـ 37 نقطة.

وحقق الحزم فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى خسارته أمام أهلي جدة يوم 18 يناير الماضي.

ويلعب أوباما معارًا من الزمالك إلى الحزم حتى نهاية الموسم الجاري.

وتتأهل أول 4 فرق في الترتيب بدوري الدرجة الثانية السعودي إلى القسم الأول.

وسبق للحزم الفوز مرتين بلقب هذه الدرجة، آخرها في 2021، لكنه هبط مجددا الموسم الماضي.

أوباما يوسف أوباما الحزم
نرشح لكم
بداية نارية.. إمام عاشور يقود ميتيلاند لفوز عريض في الدوري الدنماركي سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند انتهت في الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (4) ميتيلاند.. إمام يسجل تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي انتهت الدوري الفرنسي – لانس (3) – (1) نانت.. انتصار أصحاب الأرض
أخر الأخبار
فتح الله: الغيابات لا تؤثر علينا.. ولم يحدثنا أحد عن البطولة العربية ساعة | الكرة المصرية
الطريق نحو الكارثة.. خيتافي يصعق فالنسيا ويرسله إلى المركز قبل الأخير ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: البطولة العربية؟ الأهلي سيشارك في أي حدث يزيد موارده المالية ساعة | الكرة المصرية
أوباما يصنع وقطار الحزم لا يتوقف في الدرجة الثانية السعودية ساعة | المحترفون
الضوابط وأماكن الدخول والممنوعات.. بيان من أسوان للجماهير قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تخفيض في سقف رواتب برشلونة.. الدوري الإسباني يعلن التعديلات الجديدة ساعة | الدوري الإسباني
مانولوفيتش: الاتحاد لا يتأثر بالغيابات.. وهذا سبب الفوز القاتل على الداخلية 2 ساعة | الكرة المصرية
منتخب تونس يكشف لـ في الجول حقيقة إصابة كريستو 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية