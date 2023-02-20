الضوابط وأماكن الدخول والممنوعات.. بيان من أسوان للجماهير قبل مواجهة الأهلي

نشر نادي أسوان بيانا لتنسيق إجراءات ضوابط حضور الجماهير لمواجهة الأهلي المنتظرة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وجاء البيان كالتالي:

يؤكد نادى أسوان الرياضى احترامه وتقديره لكل جماهير الفرق المتنافسة ويرحب دائما بتواجدها بإستاد أسوان خلال المباريات التى تجمع نادى أسوان بكل الأندية الشقيقة

وتزامنا مع مباراة أسوان والأهلى بالجولة 19 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بإستاد أسوان يهيب نادى أسوان بالجماهير المقرر حضورها للمباراة بالآتى :

1/ وفقا للإجراءات التنظيمية والأمنية للمباراة هناك مدرج مستقل لجماهير كل فريق.

2/ كل الترحيب بجماهير النادى الأهلى وعليها الإلتزام ببوابة الدخول والخروج رقم 2 و بالمدرج المخصص لها وعدم التواجد نهائيا بالمدرج المخصص لجماهير نادى أسوان المخصص لها بوابة رقم 4 لإستاد أسوان للدخول والخروج.

3/ نعتذر لجماهير النادى الأهلى سواء من داخل أسوان أو خارجها عن أى محاولات للتواجد بمدرجات جماهير نادى أسوان بألوانها وأعلامها المميزة.

4/ سيجرى التنسيق الكامل مع مسئولى شركة تذكرتى والجهات الأمنية لإلتزام جماهير كل فريق بالمدرج المخصص لها.

5/ موعد غلق بوابات ستاد أسوان يوم المباراة الساعة 2.00 ظهرا.

6/ وإذ تحرص إدارة تنظيم المباريات بنادى أسوان على تطبيق هذه الإجراءات حرصا على إراحة وأمن وسلامة جماهير الناديين وخروج المباراة بصورة حضارية تليق بإسم وشعبية وجماهيرية طرفى المباراة أسوان والأهلى.

وخسر الأهلي آخر مبارياته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل.

وخسر أسوان أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام

حكم مساعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: أحمد محجوب

حكم الفيديو: محمد صباحي

حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي