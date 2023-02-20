تخفيض في سقف رواتب برشلونة.. الدوري الإسباني يعلن التعديلات الجديدة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تخفيض سقف رواتب بعض الفرق في التعديلات التي سيتم العمل بها اعتبارا من 23 فبراير.

أبرز الأندية التي تعرضت لتخفيض السقف هم برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وفي الدرجة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليجا" يمكن لجميع الفرق صرف 3 مليار و22 مليون يورو إجمالا.

ريال مدريد هو صاحب النصيب الأعلى من هذا الحد الأقصى، برصيد 683 مليون يورو.

برشلونة لا يزال صاحب مجموع الرواتب المدفوعة الأعلى فعليا (683.4 مليون يورو)، ورغم الانتعاش الاقتصادي الذي عاشه بفضل الرافعات الاقتصادية، إلا أنه سيحتاج لتخفيضها في الموسم المقبل، فالسقف الجديد سيكون 648.82 مليون يورو، بدلا من 656.43 مليون يورو.

هذا التخفيض لحق ببرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، نظرا لخروج الثلاثي من دوري أبطال أوروبا، وبالتالي انخفاض عوائدهم.

أتلتيكو يحتل المركز الثالث بسقف رواتبه الجديد (315 مليون يورو)، والذي تراجع من 341 مليون يورو، فحتى الدوري الأوروبي لم يلحق به، وبالتالي هو أكبر انخفاض في القائمة.

إشبيلية تراجع من 200 مليون يورو إلى 191 مليون يورو.

بعض الفرق نالت زيادة صغيرة نسبيا، وهم ريال بيتيس وقادش وريال مايوركا وفالنسيا وسيلتا فيجو ورايو فايكانو وبلد الوليد وألميريا وجيرونا.

بينما نقصت حصة خيتافي وإسبانيول أيضا، رفقة برشلونة وأتلتيكو وإشبيلية.

أما الفريق الأقل تمكننا من الإنفاق على الرواتب، فلا يزال إلتشي بسقف رواتب يبلغ 42.67 مليون يورو.

ويتم حساب سقف الرواتب لجميع اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية وما إلى ذلك، بناء على عدة عوامل اقتصادية مثل عوائد البطولات والبث التلفزيوني والدعائي ومبيعات التذاكر، مع تكاليف الإنشاءات وأقساط الديون لضمان عدم تعرض أي من الأندية للإفلاس.