مانولوفيتش: الاتحاد لا يتأثر بالغيابات.. وهذا سبب الفوز القاتل على الداخلية

شدد زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد على أن الفريق لم يتأثر بالغيابات كاشفا سبب الفوز القاتل أمام الداخلية في الدقائق الأخيرة.

وفاز الاتحاد السكندري على مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في استاد السويس، بالجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

وقال مانولوفيتش في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 1: "المباراة كانت صعبة للغاية، أمام فريق عنيد وليس سهلا على الإطلاق".

وأضاف "أضاعنا فرصا محققة في الشوط الأول ولم نستغل قدراتنا الهجومية بشكل جيد".

وتابع "الداخلية بدأ أن يدافع بشكل جيد في الشوط الثاني وهددوا مرمانا بطريقة أكثر فاعلية".

وواصل "سبب الفوز القاتل؟ لم نلعب على التعادل، نحن أردنا الفوز بالثلاث نقاط ولم نرد أن نفرط بالفوز".

وأردف "لدينا غيابات كثيرة في المباراة بسبب الإصابات لكن نحن لا نتأثر بذلك، نعتمد على ما لدينا".

وأتم "أهدي الفوز إلى جماهير الاتحاد السكندري وأعدكم أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز فقط".

وتقدّم محمود علاء للاتحاد السكندري في الشوط الأول، فيما أدرك كريستوف جون التعادل بالشوط الثاني، قبل أن يسجل أحمد عيد هدفا قاتلا لزعيم الثغر.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الرابع متجاوزا الزمالك صاحب الـ32 نقطة ولكن بمباراة أقل.

وبذلك حقق الاتحاد السكندري فوزه رقم 500 في تاريخه بالدوري المصري الممتاز.

وبات الاتحاد خامس فريق يصل إلى 500 فوز في الدوري بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري.

وأكمل الاتحاد سلسلة 7 مباريات متتالية دون هزيمة، إذ لم يخسر أي لقاء منذ سقوطه أمام المصري يوم 7 يناير.