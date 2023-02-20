منتخب تونس يكشف لـ في الجول حقيقة إصابة كريستو

كشفت جودة الخنيسي المنسق الإعلامي لمنتخب تونس للشباب عن طبيعة إصابة محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي، المتواجد مع نسور قرطاج لخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وقالت الخنيسي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "محمد الضاوي كريستو شعر بألم بسيط اليوم وتدرب بمفرده مع منتخب تونس".

وأضافت "الإصابة خفيفة جدًا والأمر ليس خطيرًا".

وأوضحت "الجهاز الفني وطبيب المنتخب التونسي فضلا عدم المجازفة باللاعب محمد الضاوي".

واختتمت "كل شى وارد، إمكانية مشاركة اللاعب في جزء من مواجهة جامبيا لا تزال قائمة".

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الثالثة مع زامبيا وبنين وجامبيا.

الضاوي (19 عامًا) انضم إلى الأهلي قادمًا من النجم الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وظهر الضاوي في مباراة الأهلي أمام سموحة بنصف نهائي كأس مصر كبديل في الشوط الثاني.