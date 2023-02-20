أمم إفريقيا تحت 20 عاما - وزير الرياضة وفيتوريا يزوران معسكر مصر قبل مواجهة نيجيريا

زار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر تحت 20 عاما قبل مواجهة نيجيريا.

وحضر اللقاء، محمود جابر المدير الفني للمنتخب والجهاز الفني والإداري للفريق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد حلمي مشهور وحازم إمام ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

وحث وزير الشباب لاعبي المنتخب المصري للشباب على بذل قصارى جهدهم من أجل التأهل للمرحلة التالية.

ولفت وزير الرياضة إلى تعاون الوزارة مع اتحاد كرة القدم لتحقيق التطور المنشود على مستوى المنتخبات الوطنية، والظهور في أفضل صورة بمختلف المنافسات المقبلة، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من لاعبى منتخبات كرة القدم في قادم البطولات.

ووعد المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، بتجاوز مرحلة المجموعات والصعود وبذل قصارى الجهد.

وزار أيضا المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم روي فيتوريا معسكر شباب الفراعنة لمؤازرتهم وطالبهم بأن يلعبوا من أجل صناعة التاريخ.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيا أمام موزمبيق في مباراة الافتتاح بدون أهداف.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث.

موعد المباراة المقبلة

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نيجيريا في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 22 فبراير.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدوري.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وبي إن سبورتس.

وستذاع المباريات قبل قناة تايم سبورتس الأرضية أيضا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).