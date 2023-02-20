كرة طائرة - الأهلي يهزم مصافي الشمال العراقي في بداية البطولة العربية

تغلب الأهلي على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في أولى مباريات البطولة العربية للكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-18 / 25-20 / 25-16.

وجاءت بقية نتائج اليوم كالتالي:

الأهلي القطري 3-1 كاظمة الكويتي

الوكرة القطري 3-2 السيب العماني

النصر البحريني 3-0 الصداقة الفلسطيني

بني ياس الإماراتي 3-0 خيبل اليمني

السواحلي الليبي 3-0 الميناء البحريني

ويمثل الأهلي مصر في البطولة بعد انسحاب الزمالك رفقة ثلاثة أندية من دول أخرى.

وأعاد الاتحاد العربي للكرة الطائرة قرعة البطولة العربية بعد انسحاب الأربعة فرق وتم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين.

وجاءت مواعيد الأهلي بعد التعديل كالآتي:

الثلاثاء 21 فبراير: الأهلي × بني ياس الإماراتي (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 22 فبراير: الأهلي × خبيل اليمني (الساعة 6 مساء)

الجمعة 24 فبراير: الأهلي × السيب العماني (الساعة 6 مساء)

السبت 25 فبراير: الأهلي × الوكرة القطري (الساعة 6 مساء)

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.