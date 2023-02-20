الدوري المصري - رباعي الأحمر السابق على رأس قائمة أسوان لمواجهة الأهلي

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أسوان بالفوز على إنبي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان قائمة فريقه لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ويتواجد الرباعي ماليك إيفونا ومحمد حمدي زكي ومحمد حمدي وأحمد حمودي الذي سبق له اللعب مع الأهلي على رأس القائمة.

وخرج المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني من القائمة بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: خالد وليد - عمرو حسام - إسلام سليمان

خط الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد كاستيلو - أمين محمد - على فتحى - أحمد دحروج - أحمد بلية - الحسينى سمير - محمد عطوة - إسلام صلاح

خط الوسط: رافائيل إياجوا - مصطفى عبد الرسول - بلال السيد - عماد فتحي - أحمد أشرف - محمد المرسي - أحمد خالد - حسام عرفات - محمد حمدي - أحمد حمودي

خط الهجوم: ماليك إيفونا - محمد حمدي زكي - محمد ناجي جدو - محمود فهمي.

وخسر الأهلي آخر مبارياته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل.

وخسر أسوان أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام

حكم مساعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: أحمد محجوب

حكم الفيديو: محمد صباحي

حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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