الهلال يتجاوز نجمه ومدربه السابق ويواصل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا

وصل الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وبذلك انضم الهلال إلى مواطنه الشباب، والدحيل القطري، وفولاد الإيراني في ربع النهائي، ضمن منافسات المنطقة الغربية للمسابقة.

وتقدّم الهلال بعد مرور 17 دقيقة بواسطة النيجيري أوديون إيجالو بتسديدة قوية.

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وأضاف الكوري جانج هيون سو الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 73، قبل أن يكمل الأرجنتيني لوسيانو فييتو الثلاثية في الدقيقة 79.

وتسبب الهدف الثالث في مشاجرة بين لاعبي الفريقين بسبب استكمال موسى ماريجا اللعب أثناء سقوط أحد لاعبي شباب الأهلي دبي على أرض الملعب.

واكتفى الفريق الإماراتي بهدفٍ وحيد سجّله السوري عمر خربين نجم الهلال السابق وأفضل لاعب في آسيا 2017 وبطل آسيا 2019 في صفوف الفريق السعودي.

عنصر آخر في شباب الأهلي دبي ليس غريبًا عن الهلال، هو البرتغالي ليوناردو جارديم الذي قاد الزعيم للقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضيو رحل عقب الهزيمة برباعية أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2021.

وينتظر أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل المنطقة الغربية، ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقام النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في أبريل ومايو، لتحديد بطل النسخة التابعة تنظيميًا للعام الماضي.