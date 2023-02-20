الأهلي: تعرضنا لتجاوزات كبيرة من الهلال.. وقناة الزمالك تحرض جمهور السودان ضدنا

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي كواليس تقدم النادي الأحمر بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني.

وأيضا تقدم الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مرتضى منصور وقناة الزمالك.

وقال شلبي عبر قناة صدى البلد: "شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني نتيجة تصرفات غير مقبولة ومرفوضة تماما قام بها جمهور الهلال وبعض أفراد الجهاز الفني والإداري تجاه بعثة الأهلي".

وأضاف "الأهلي كان لديه إصرارا شديدا على ترسيخ العلاقات المصرية السودانية ودائما نتحرك من منطلق أن الأهلي كبير القارة".

وتابع "الأهلي تعرض لتجاوزات من قبل جمهور الهلال في المران الرئيسي قبل المباراة وهو غير مسموح فيه بحضور الجمهور".

وأشار "جمهور الهلال في المران استخدم الشماريخ وتعرض بعض اللاعبين للإصابة منهم محمد الشناوي وذلك في حضور هاني صلاح سفير مصر في السوادن".

وضرب المثل قائلا: "في 2020 كان الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في السودان وحدثت تجاوزات عنيفة من جمهور الهلال كادت تعرض حياة بعثة الأهلي للخطر لكن النادي لم يتقدم بشكوى ضد الهلال ودائما ما نتصرف من قبل مسؤولية وطنية تجاه الدولة والحفاظ على العلاقات مع السودان".

وشدد "الأهلي قرر اللجوء إلى وزير الخارجية لأن الوزارة هي حلقة الوصل بين كل البعثات المصرية وباقي بلاد قارة إفريقيا وهي المسؤولة عن تأمين هذه البعثات ولديها اتصالات مع السودان وهذا الأمر أصبح غير مقبول ومرفوض تماما عندما تتعرض لتجاوزات أكثر من مرة".

وأكد "إذا كان الأهلي لديه نية سيئة لكان اشتكى يوم المباراة من اعتداء الجمهور على اللاعبين في التدريبات وهذا موثق وبحضور مراقب المباراة الذي سجل الاعتداء بالشماريخ والسباب على اللاعبين، ولكن الأهلي ترفع عن ذلك حفاظا على العلاقات الوطيدة بين الطرفين".

وأردف "العام الماضي استقبلنا مباريات المريخ السوداني وهذا واجبنا تجاه الأندية السودانية كأشقاء".

وأكمل "كاف قرر بناء على لوائحه إقامة المباراة بدون جمهور لأن استاد الهلال لا يتوافر فيه اشتراطات الأمن والسلامة التي أقرها الاتحاد الإفريقي، وهذا حماية ليس للأهلي فقط بل للهلال أيضا لأن عدم وجود الاشتراطات الأمنية قد يعرض لاعبيه إلى الخطر في حضور الجمهور".

وأوضح "تقدمنا بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك وقناة النادي الأبيض بسبب تضليل جمهور الهلال السوادني بأخبار غير صحيحة أن الأهلي هو من طلب عدم حضور الجمهور وهذا لم يحدث تماما".

وأفصح "ليس لنا دخل في عدم حضور الجمهور وهذا قرار صادر عن الاتحاد الإفريقي، ورغم ذلك حضر بعض الأعداد من الجمهور والسباب كان مسموعا في كافة القنوات التي بثت المباراة".

واستطرد "طلبنا بالتحقيق وتطبيق اللوائح على أفراد الجهاز الإداري والطبي الخاص بالهلال بعد الاعتداء على لاعبي الأهلي بشكل غير مقبول ومرفوض والدليل على ذلك أن حكم المباراة أخرج البطاقة الحمراء لطبيب الهلال".

ثم استكمل "تم إغراق غرفة ملابس الأهلي بعد المباراة بمياه الصرف الصحي وهذا أيضا تصرف غير أخلاقي يتنافى مع اللوائح والقوانين ونطالب الاتحاد الإفريقي باتخاذ اللازم".

وأتم تصريحاته "الأهلي كبير القارة الإفريقية ومصر كبيرة القارة لذلك نتشرف باستقبال الهلال في مصر".

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