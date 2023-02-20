بداية نارية.. إمام عاشور يقود ميتيلاند لفوز عريض في الدوري الدنماركي

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل بهدفه مع ميتيلاند الدنماركي

فاز ميتيلاند على مضيفه فيبورج بأربعة أهداف دون رد في الجولة 18 للدوري الدنماركي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

وشارك المصري إمام عاشور لأول مرة في الدوري الدنماركي مع فريقه ميتيلاند، وظهر بشكل أساسي، كما سجّل أول أهداف المباراة.

الفوز رفع رصيد ميتيلاند إلى 26 نقطة ليتقدّم إلى المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد فيبورج عند 32 نقطة في المركز الثاني.

وتعد المباراة هي الأولى لـ ميتيلاند في الدوري الدنماركي منذ 13 نوفمبر الماضي، إذ توقفت المسابقة بسبب كأس العالم ثم فترة الشتاء.

وظهر إمام عاشور لأول مرة بقميص ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي قبل أيام، وسجّل هدفًا بعد دخوله.

وتكرر السيناريو في لقاء اليوم ولكن بشكل أسرع، إذ احتاج إمام 5 دقائق فقط بعد انطلاق المباراة، ليسجل الهدف الأول في متابعة لتسديدة زميله من على خط المرمى.

لاحقًا غادر إمام عاشور المباراة بين الشوطين، لكن فريقه لم يتوقف عن إضافة الأهداف في القمة النارية.

الجناح المتألق جوستاف إيساكسن سجّل 3 أهداف في الشوط الثاني في الدقائق 48، و67، و69.

وبذلك حقق ميتيلاند ثاني أكبر فوز محلي له هذا الموسم بعد انتصاره على أودينسي في الجولة الثالثة بخمسة أهداف مقابل هدفٍ واحد.

وكان الفوز غائبًا في الدوري الدنماركي عن ميتيلاند لمدة 4 مباريات شهدت هزيمة و3 تعادلات، قبل أن يأتي الانتصار العريض على فيبورج وصيف المسابقة.

ويلعب ميتيلاند مباراته المقبلة أمام سبورتنج لشبونة في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي في مساء الخميسِ، ثم يستقبل بروندبي الإثنين المقبل في الدوري الدنماركي.

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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