الإسماعيلي يجدد تعاقد محمد نصر

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

محمد نصر يجدد تعاقده مع الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي البناء وأنهي بشكل رسمي إجراءات تمديد تعاقد محمد نصر قلب الدفاع الشاب وذلك ضمن السياسة التي ينتهجها المجلس في الحفاظ على اللاعبين الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للنادي.

وكان مجلس الإدارة قد دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده ولضمان استمراره ضمن صفوف الفريق باعتباره أحد أبرز العناصر المميزة بقلعة الدراويش بحضور إبراهيم نصر مدير التعاقدات .

وتم توقيع العقود بعد تألق اللاعب وفي ظل إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بقدراته الفنية والبدنية.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة أساسي.. وأكثر ما يقلقني ليس صلاح أو فان دايك حوار في الجول - بيسيرو عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا والهجوم على قطر بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج

ويضاف إلى ذلكشخصيته القادرة على اللعب والدفاع عن قميص النادي الإسماعيلي رغم حجم الضغوط الجماهيرية التي يمر بها النادي.

ويتطلع مجلس الإدارة لاستعادة أهم مميزات النادي والمتمثلة في تشكيل القوام الأساسي للفريق من أبناء النادي المميزين، وهو ما يسهم في عودة الدراويش كمنافسا وحاصدا للألقاب وعودته لمكانته المعروفة بين الكبار.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير للدوري برصيد 13 نقطة من 17 مباراة.

الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
الدوري المصري - رباعي الأحمر السابق على رأس قائمة أسوان لمواجهة الأهلي الأهلي: تعرضنا لتجاوزات كبيرة من الهلال.. وقناة الزمالك تحرض جمهور السودان ضدنا حوار في الجول - بيسيرو عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا والهجوم على قطر بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي بسبب التحريض ضد الفريق.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك وقناة النادي إلى الأعلى للإعلام قاتل وتاريخي على حساب الداخلية.. الاتحاد يحقق فوزه رقم 500 في الدوري انتهت في الدوري المصري - إنبي (0) - (0) طلائع الجيش التشكيل – رضا السيد يحرس مرمى إنبي.. وكريم طارق في هجوم طلائع الجيش
أخر الأخبار
الهلال يتجاوز نجمه ومدربه السابق ويواصل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا 37 ثاتيه | آسيا
الأهلي: تعرضنا لتجاوزات كبيرة من الهلال.. وقناة الزمالك تحرض جمهور السودان ضدنا دقيقة | الكرة المصرية
بداية نارية.. إمام عاشور يقود ميتيلاند لفوز عريض في الدوري الدنماركي 14 دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي يجدد تعاقد محمد نصر 35 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة أساسي.. وأكثر ما يقلقني ليس صلاح أو فان دايك 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حوار في الجول - بيسيرو عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا والهجوم على قطر 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج 58 دقيقة | المحترفون
بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية