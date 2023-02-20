الإسماعيلي يجدد تعاقد محمد نصر

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي البناء وأنهي بشكل رسمي إجراءات تمديد تعاقد محمد نصر قلب الدفاع الشاب وذلك ضمن السياسة التي ينتهجها المجلس في الحفاظ على اللاعبين الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للنادي.

وكان مجلس الإدارة قد دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده ولضمان استمراره ضمن صفوف الفريق باعتباره أحد أبرز العناصر المميزة بقلعة الدراويش بحضور إبراهيم نصر مدير التعاقدات .

وتم توقيع العقود بعد تألق اللاعب وفي ظل إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بقدراته الفنية والبدنية.

ويضاف إلى ذلكشخصيته القادرة على اللعب والدفاع عن قميص النادي الإسماعيلي رغم حجم الضغوط الجماهيرية التي يمر بها النادي.

ويتطلع مجلس الإدارة لاستعادة أهم مميزات النادي والمتمثلة في تشكيل القوام الأساسي للفريق من أبناء النادي المميزين، وهو ما يسهم في عودة الدراويش كمنافسا وحاصدا للألقاب وعودته لمكانته المعروفة بين الكبار.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير للدوري برصيد 13 نقطة من 17 مباراة.