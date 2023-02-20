مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة أساسي.. وأكثر ما يقلقني ليس صلاح أو فان دايك

يأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن يظهر فريقه بشكل قوي أمام ليفربول مساء الثلاثاء.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتحدّث أنشيلوتي عن جاهزية كريم بنزيمة، وانزعاجه لغياب توني كروس، وكشف أكثر ما يقلقه في ليفربول، ووجّه إشادة خاصة للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وفيما يلي تفاصيل المؤتمر الصحفي:

كيف حال الفريق قبل مباراة الغد؟

"بخير، لدينا الأمل والرغبة في الظهور بشكل جيد مثل العام الماضي. نتحدث هنا عن مباراة إقصائية صعبة، لكن الأمل لا يُمَس".

هل سيشارك بنزيمة؟

"بنزيمة بخير وسيكون أساسيًا غدًا. هو أيضًا لديه آمال كبيرة في هذه المسابقة، لأن ذكريات الموسم الماضي لا تزال حاضرة".

كلوب قال إن نهائي باريس كان عذابًا، كيف كان بالنسبة لك؟

"كان شيئًا جميلًا، لكني أتفق مع كلوب لأنها كانت مباراة متكافئة امتلك فيها ليفربول الاستحواذ بشكلٍ أكبر، لكننا كنا جيدين في الخلف. هذه المباراة ستكون مختلفة لأننا سنلعب مباراتين ويجب الظهور بشكل جيد طوال 180 دقيقة".

سيعود فينيسيوس للعب خارج إسبانيا، هذا يجعل الوضع أكثر هدوءًا؟

"فينيسيوس يحب لعب كرة القدم أينما كان، وخصوصًا في ملاعب مهمة مثل الذي سنظهر عليه غدًا. من الممتع مشاهدته يلعب، وهذا ينطبق على كل عشاق كرة القدم وليس مشجعي ريال مدريد فقط، لأنه مميز للغاية مثل بيدري وجافي ومبابي وهالاند، من الجميل مشاهدةاللاعبين أصحاب الجودة".

هل أنت قلق بسبب غياب كروس؟

"نعم، بالطبع. لم نكن نرغب في ذلك ولكن يجب أن نتأقلم. أنا قلق لأنه لاعب كبير، ولكن من عوضوه في المباريات الماضية ظهروا بشكلٍ جيد، وهذا يجب أن يعطينا الثقة".

هل يستحق مودريتش التجديد؟

"أثبت ذلك طوال مسيرته، إنه يتطور ويتحسن بعد كأس العالم. جودته هائلة ولديه رغبة في الاستمرار في ريال مدريد".

كيف ستكون عودتك لـ ميرسيسايد (بعد أن كان مدربًا لـ إيفرتون)؟

"أجواء هذا الملعب مذهلة ورائعة. آمل أن نظهر بشكل جيد غدًا، من الرائع العودة هنا".

من سيعوض كروس؟ هل يدخل فالفيردي للعمق؟

"هذا ما أفكر فيه، ولكني سأواصل التفكير حتى الغد. هذا هو الشك بشأن التشكيل. هذا هو الشك في رأسي، من الجيد أن أرى أنني لست وحدي الذي يفكر في ذلك، وإنما أنت أيضًا".

هل ترى أن الفريق قادر على تكرار المستوى الذي ظهر به في أنفيلد قبل عدة سنوات (3-0 لـ ريال مدريد)؟

"لدي ذكريات جميلة من تلك الليلة، لكن ليفربول تغيّر. ليفربول الآن أكثر قدرة ويمتلك جودة أكبر. تكرار تلك المباراة سيكون معقدًا، وأشبه بالمستحيل".

كلوب قال إن ريال مدريد لا يتوتر أبدًا، ما رأيك؟

"نحن لم نتغيّر، ونعرف ما ينتظرنا، لن نمتلك الوقت للتنفس في المباراة. ليفربول يضغط عليك بشدة، ونحن جاهزون لمواجهة ذلك".

هل أنت قلق من الانفكاك الدفاعي في المباراة؟

"ندافع جيدًا في الفترة بعد كأس العالم، ونخرج بشباك نظيفة. الفريق بدأ في الاعتياد على الدفاع جيدًا، وغدًا الصلابة الدفاعية ستكون مفتاحًا للفوز. أنا مقتنع بما نقدّمه".

هل ترى أن مناهضة العنصرية في إسبانيا يجب أن تكون أكثر قوة؟

"إنها مسألة خطيرة. لا يوجد قانون قادر على تغيير عقلية شخص، إنها ثقافة وإدراك عام. لا ألقي باللوم على إسبانيا فقط، فهذا يحدث في كل البلدان. إسبانيا بلد رائع، أنا مستمتع بالإقامة هناك، إنه بلد رائع على كل الأصعدة. ما يجب أن يتغير هو الاحترام تجاه الأشخاص".

من أكثر لاعب يقلقك في ليفربول؟

"لا يمكنني أن أقول صلاح أو فان دايك أو نونيز، سأقول لك ليفربول. أكثر ما يقلق ريال مدريد هو ليفربول، وأكثر ما يقلق ليفربول هو ريال مدريد".