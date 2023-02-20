سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل بهدفه مع ميتيلاند الدنماركي

شارك إمام عاشور أساسيا مع فريقه ميتيلاند أمام فيبورج في الجولة 18 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ووقع ابن الـ25 عاما في يوم عيد ميلاده على أول أهدافه مع فريقه في الدوري الدنماركي والثاني مع الفريق بشكل عام بعد هدفه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

واستغل إمام عاشور كرة عرضية ليودعها الشباك من داخل الست ياردات مع الدقيقة الخامسة.

أخبار متعلقة:
فاندنبرويك يكشف لـ في الجول حقيقة ترشحه لتدريب الوداد بسبب التحريض ضد الفريق.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك وقناة النادي إلى الأعلى للإعلام بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند

وغادر إمام المباراة بين الشوطين.

Image

نستعرض معا ما قدمه إمام عاشور أمام فيبورج

دقائق اللعب: 45

الأهداف: 1

العرضيات: 1

لمس الكرة: 19

التمريرات الصحيحة: 7 من أصل 10

الكرات الطولية الصحيحة: 1

المراوغات الناجحة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 1

الفوز بالالتحامات الهوائية: 2

اعتراض الكرة: 1

الخريطة الحرارية لإمام عاشور:

إمام عاشور ميتيلاند
نرشح لكم
في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند مباشر الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (4) ميتيلاند.. الراااااابع تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي انتهت الدوري الفرنسي – لانس (3) – (1) نانت.. انتصار أصحاب الأرض تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام لانس هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال
أخر الأخبار
الإسماعيلي يجدد تعاقد محمد نصر 5 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة أساسي.. وأكثر ما يقلقني ليس صلاح أو فان دايك 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حوار في الجول - بيسيرو عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا والهجوم على قطر 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج 28 دقيقة | المحترفون
بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي 56 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب التحريض ضد الفريق.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك وقناة النادي إلى الأعلى للإعلام ساعة | الكرة المصرية
في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (4) ميتيلاند.. الراااااابع 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية