سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج

شارك إمام عاشور أساسيا مع فريقه ميتيلاند أمام فيبورج في الجولة 18 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

ووقع ابن الـ25 عاما في يوم عيد ميلاده على أول أهدافه مع فريقه في الدوري الدنماركي والثاني مع الفريق بشكل عام بعد هدفه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

واستغل إمام عاشور كرة عرضية ليودعها الشباك من داخل الست ياردات مع الدقيقة الخامسة.

وغادر إمام المباراة بين الشوطين.

نستعرض معا ما قدمه إمام عاشور أمام فيبورج

دقائق اللعب: 45

الأهداف: 1

العرضيات: 1

لمس الكرة: 19

التمريرات الصحيحة: 7 من أصل 10

الكرات الطولية الصحيحة: 1

المراوغات الناجحة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 1

الفوز بالالتحامات الهوائية: 2

اعتراض الكرة: 1

الخريطة الحرارية لإمام عاشور: