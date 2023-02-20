بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي

فترة سيئة للغاية يعيشها طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، امتدت بالتعادل السلبي مع مضيفه إنبي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 19.

السلسلة بدأت بالتعادل سلبيا مع فيوتشر، ثم التعادل مع حرس الحدود 2-2 وفاركو 1-1، قم الخسارتين أمام المقاولون العرب وسموحة بنفس النتيجة 2-1.

النتائج السلبية استمرت بالتعادل مع الإسماعيلي 1-1، ثم سيراميكا كليوباترا سلبيا، ثم أسوان 2-2، وأخيرا الخسارتين أمام بيراميدز والداخلية بهدف دون رد.

آخر فوز حققه طلائع الجيش أتى في الجولة الثامنة على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد، في 20 ديسمبر 2022.

وللمباراة الثالثة على التوالي أيضا، يخفق فريق طلائع الجيش في التسجيل بالدوري، محافظا على نظافة شباكه لأول مرة في آخر 4 مباريات.

إنبي سار بنمط متعرج في الجولات الأخيرة، حيث خسر أمام فيوتشر 3-2 ثم فاز على فاركو 1-0، ثم خسر أمام سموحة 2-0 ليفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0، ثم خسر أمام بيراميدز 2-1، ولكنه تعادل هذه المرة ولم يفز أمام طلائع الجيش.

وهذه هي المباراة الثالثة لمدرب إنبي الجديد تامر مصطفى، الذي حقق حتى الآن فوزا وخسارة وتعادلا.

أما فيما يخص طلائع الجيش فهي المباراة الثانية للمدرب عماد النحاس، حيث خسر الأولى وتعادل في الثانية حتى الآن.

جدل لم يستمر

المحاولة الأولى أتت في الدقيقة 6 بركنية من إنبي لعبها علي فوزي إلى داخل المنطقة ليسددها أحمد يوسف بالرأس ولكن تمر بعيدة عن المرمى.

وسقط أحمد أمين قفة لاعب إنبي داخل منطقة جزاء الطلائع في الدقيقة 26 ليطالب بركلة جزاء، لينتظر الحكم رأي تقنية الفيديو.

وبعد المراجعة أمر الحكم باستمرار اللعب دون احتساب أي شيء.

نحو تحريك المياه

أتى علي حمدي بدلا من عربي بدر في صفوف طلائع الجيش بين الشوطين، وفي الدقيقة 54 حل بول جوليس بدلا من كريم حلاوة.

على الجانب الآخر أتى عبد الرحمن عماد بدلا من محمد عبد العاطي في الدقيقة 62.

وسقط أحمد يوسف مصابا في الدقيقة 64، ثم غادر رفقة أحمد العجوز في الدقيقة 71، ليأتي محمد ناصر ومصطفى ياسر شكشك بدلا منهما.

وفي صفوف طلائع الجيش حل محمد شريف محمد وأشرف مجدي بدلا من إسلام محارب وكريم طارق في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 82 دفع تامر مصطفى مدرب إنيس بالثنائي صلاح زايد وعمرو مرعي بدلا من إريك تراوري وأحمد أمين قفة.

وهو ما رد عليه عماد النحاس بخامس تبديلاته في الدقيقة 88 بنزول فيفور أكيم بدلا من أحمد سمير.

النتيجة تركت طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن إنبي الرابع عشر.

وسجل طلائع الجيش 18 هدفا وتلقى 26 (-8) فيما سجل إنبي 16 هدفا وتلقى 26 (-10).

ويلعب إنبي مع المصري في الجولة المقبلة يوم 28 فبراير، فيما يحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع الجيش في اليوم السابق.