في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع فريقه الجديد ميتلاند

سجل إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ثاني أهدافه مع فريقه وفي أول مشاركة له في الدوري.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويلعب فريق ميتيلاند ضد فيبورج في الجولة 18 من الدوري الدنماركي.

وافتتح إمام عاشور أهداف فريقه في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

أخبار متعلقة:
تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي

ليصل إمام عاشور إلى هدفه الثاني في ثاني مشاركاته مع ميتيلاند منذ انضمامه للفريق قادما من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

وافتتح إمام عاشور أهدافه مع ميتيلاند في شباك سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي قبل أيام.

ويحتفل إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر اليوم الموافق 20 فبراير بعيد ميلاده رقم 25.

إمام عاشور ميتيلاند الدوري الدنماركي
نرشح لكم
مباشر الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (2) ميتيلاند.. جووووووووول تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي انتهت الدوري الفرنسي – لانس (3) – (1) نانت.. انتصار أصحاب الأرض تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام لانس هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال شارك كبديل وخسر بالثلاثة.. ماذا قدم عمر مرموش أمام لايبزج
أخر الأخبار
بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي 16 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب التحريض ضد الفريق.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك وقناة النادي إلى الأعلى للإعلام 48 دقيقة | الكرة المصرية
في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند 52 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (2) ميتيلاند.. جووووووووول ساعة | المحترفون
فاندنبرويك يكشف لـ في الجول حقيقة ترشحه لتدريب الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
الفيصلي السعودي يودع دوري أبطال آسيا أمام كتيبة جواد نيكونام ساعة | آسيا
لو باريزيان: نيمار يغيب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية