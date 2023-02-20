في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند

سجل إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ثاني أهدافه مع فريقه وفي أول مشاركة له في الدوري.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

ويلعب فريق ميتيلاند ضد فيبورج في الجولة 18 من الدوري الدنماركي.

وافتتح إمام عاشور أهداف فريقه في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

ليصل إمام عاشور إلى هدفه الثاني في ثاني مشاركاته مع ميتيلاند منذ انضمامه للفريق قادما من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

وافتتح إمام عاشور أهدافه مع ميتيلاند في شباك سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي قبل أيام.

ويحتفل إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر اليوم الموافق 20 فبراير بعيد ميلاده رقم 25.

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