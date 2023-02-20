انتهت في الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (4) ميتيلاند.. إمام يسجل

أوباما يصنع وقطار الحزم لا يتوقف في الدرجة الثانية السعودية

بداية نارية.. إمام عاشور يقود ميتيلاند لفوز عريض في الدوري الدنماركي

سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج

في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند

تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي

إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي

انتهت الدوري الفرنسي – لانس (3) – (1) نانت.. انتصار أصحاب الأرض