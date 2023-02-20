انتهت في الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (4) ميتيلاند.. إمام يسجل
الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:52
كتب : FilGoal
يحل ميتيلاند ضيفا على فيبورج في الدوري الدنماركي بمشاركة إمام عاشور.
FilGoal.com يقدّم تغطية للمباراة لحظة بلحظة.
-----------------------
نهاية المباراة
ق.69 جووووووول الرااااابع لـ ميتيلاند وهاتريك لـ إيساكسن
ق.67 جوووووول الثالث لـ ميتيلاند بواسطة إيساكسن أيضًا
ق.48 جووووووول جوستاف إيساكسن يضيف الثاني للضيوف
بداية الشوط الثاني
خروج إمام عاشور بين الشوطين
نهاية الشوط الأول
ق.40 فرصة خطيرة للفريق الضيف بواسطة التونسي إلياس عاشوري ولكن تخرج إلى ركنية
ق.5 جوووووووووووول إمااااااام عاااااااشور يسجل الأول
video:1
بداية المباراة
**إمام عاشور يشارك بشكل أساسي لأول مرة مع ميتيلاند
**المباراة تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة
نرشح لكم
أوباما يصنع وقطار الحزم لا يتوقف في الدرجة الثانية السعودية بداية نارية.. إمام عاشور يقود ميتيلاند لفوز عريض في الدوري الدنماركي سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج في عيد ميلاده.. إمام عاشور يسجل ثاني أهدافه مع ميتيلاند تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي انتهت الدوري الفرنسي – لانس (3) – (1) نانت.. انتصار أصحاب الأرض