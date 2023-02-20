انتهت في الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (4) ميتيلاند.. إمام يسجل

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يحل ميتيلاند ضيفا على فيبورج في الدوري الدنماركي بمشاركة إمام عاشور.

FilGoal.com يقدّم تغطية للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة

ق.69 جووووووول الرااااابع لـ ميتيلاند وهاتريك لـ إيساكسن

ق.67 جوووووول الثالث لـ ميتيلاند بواسطة إيساكسن أيضًا

ق.48 جووووووول جوستاف إيساكسن يضيف الثاني للضيوف

بداية الشوط الثاني

خروج إمام عاشور بين الشوطين

نهاية الشوط الأول

ق.40 فرصة خطيرة للفريق الضيف بواسطة التونسي إلياس عاشوري ولكن تخرج إلى ركنية

ق.5 جوووووووووووول إمااااااام عاااااااشور يسجل الأول

بداية المباراة

**إمام عاشور يشارك بشكل أساسي لأول مرة مع ميتيلاند

**المباراة تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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