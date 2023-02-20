مباشر الدوري الدنماركي - فيبورج (0) (2) ميتيلاند.. جووووووووول

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يحل ميتيلاند ضيفا على فيبورج في الدوري الدنماركي بمشاركة إمام عاشور.

FilGoal.com يقدّم تغطية للمباراة لحظة بلحظة.

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ق.48 جووووووول جوستاف إساكسن يضيف الثاني للضيوف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 فرصة خطيرة للفريق الضيف بواسطة التونسي إلياس عاشوري ولكن تخرج إلى ركنية

ق.5 جوووووووووووول إمااااااام عاااااااشور يسجل الأول

بداية المباراة

**إمام عاشور يشارك بشكل أساسي لأول مرة مع ميتيلاند

**المباراة تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

ميتيلاند الدوري الدنماركي إمام عاشور
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