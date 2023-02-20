لو باريزيان: نيمار يغيب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليل

تحيط الشكوك حول مشاركة نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي سان جيرمان مجددا مع النادي البافاري في مباراة حاسمة ضمن منافسات إياب دور الـ16 من المسابقة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن مشاركة نيمار أمام بايرن ميونيخ محل شك بعد الإصابة التي تعرض إليها في المباراة السابقة أمام ليل في الدوري الفرنسي.

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وأفادت الصحيفة بأن نيمار يعاني من تمزق جزئي في أربطة الكاحل والذي من شأنه أن يبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

بالتالي، لن يحلق نيمار بمباراة بايرن ميونيخ التي تقام في 8 مارس المقبل.

وكان النادي الباريسي خسر المواجهة الأولى مع بايرن ميونيخ في حديقة الأمراء بهدف مقابل لا شيء سجله كينجسلي كومان.

وكان باريس سان جيرمان سبق وكشف عن إصابة نيمار عقب المباراة التي خرج منها مستبدلا.

ونشر سان جيرمان بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه تعرض اللاعب البرازيلي لالتواء في الكاحل عقب الفحوصات التي أجريت بالرنين المغناطيسي.

وأشار النادي الفرنسي حينها إلى أنه سيكون هناك تقييم جديد لحالة الأربطة خلال 48 ساعة مع تأكيده لعدم وجود كسر.

وفاز سان جيرمان على ليل بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

نيمار (31 عاما) سجل الموسم الحالي 18 هدفا مع باريس سان جيرمان خلال 29 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة بفارق 5 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

باريس سان جيرمان نيمار مبابي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ
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