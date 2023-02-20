تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور أساسي للمرة الأولى في الدوري الدنماركي

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

تواجد إمام عاشور للمرة الأولى في تشكيل ميتيلاند الأساسي، وذلك في مواجهته ضد فيبورج في الجولة الـ 18 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ولعب عاشور بديلا في الدوري الأوروبي ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث سجل هدف فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاء تشكيل ميتيلاند كالتالي:

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لوسل - أندرسون - سفياتشينكو - جارتينمان - باولينيو - سورينسن - مارتينيز - أولسون - إيزاكسن - عاشور - سيمسير

وانتقل عاشور إلى ميتيلاند في سوق الشتاء الماضي قادما من الزمالك.

ويحتل ميتيلاند المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل فيبورج المركز الثاني برصيد 32 نقطة من نفس عدد المباريات.

وتختتم منافسات الجولة رقم 18 بهذه المباراة.

ويلعب أصحاب المراكز من الأول للسادس في مجموعة البطولة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من السابع للثاني عشر في مجموعة الهبوط.

وإذا فاز ميتيلاند، يرتقي لمنطقة البطولة برصيد 26 نقطة في المركز الرابع.

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