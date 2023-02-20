قاتل وتاريخي على حساب الداخلية.. الاتحاد يحقق فوزه رقم 500 في الدوري

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

الداخلية - الاتحاد

فاز الاتحاد السكندري على مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في استاد السويس، بالجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

وتقدّم محمود علاء للاتحاد السكندري في الشوط الأول، فيما أدرك كريستوف جون التعادل بالشوط الثاني، قبل أن يسجل أحمد عيد هدفا قاتلا لزعيم الثغر.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الرابع متجاوزا الزمالك صاحب الـ32 نقطة ولكن بمباراة أقل.

في المقابل تجمّد رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز 15، بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب أول مراكز الهبوط.

وبذلك حقق الاتحاد السكندري فوزه رقم 500 في تاريخه بالدوري المصري الممتاز.

وبات الاتحاد خامس فريق يصل إلى 500 فوز في الدوري بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري.

وأكمل الاتحاد سلسلة 7 مباريات متتالية دون هزيمة، إذ لم يخسر أي لقاء منذ سقوطه أمام المصري يوم 7 يناير.

الداخلية بادر بالهجوم وهدد المرمى في الدقيقة التاسعة بتسديدة محمود طلعت التي جاورت القائم.

أصحاب الأرض لم يتوقفوا، فكاد عبد العزيز السيد أن يسجل هدفا رائعا بتسديدة على الطائر بعد عرضية سمير فكري في الدقيقة 23، لكنها علت العارضة.

أول رد من الاتحاد حدث في الدقيقة 24 برأسية محمود علاء المميزة التي تصدى لها محمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

الهدف لم يتأخر كثيرًا، إذ نُفذّت الركلة الركنية ثم أرسل إبراهيم حسن عرضية رائعة قابلها علاء بلمسة واحدة في شباك الداخلية بالدقيقة 25.

ليسجل علاء رابع أهدافه بالموسم الحالي، وقد بصم عليها جميعا في آخر 6 جولات.

الاتحاد حاول مضاعفة النتيجة سريعا بواسطة إسلام عبد النعيم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مجدي برأسه في الدقيقة 28.

الوضع اشتعل في الدقيقة 32 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للداخلية بداعي وجود لمسة يد على محمود علاء.

لكن مع العودة لتقنية الفيديو، تراجع الحكم عن قراره وألغى ركلة الجزاء لأن اللمس لم يكن متعمدًا.

الداخلية كثف هجماته للعودة في اللقاء، فسدد سمير فكري كرة قوية جاورت القائم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي هفوة دفاعية لأصحاب الأرض، كادت أن تأتي صدمة الهدف الثاني برأسية كريستوفاو مابولولو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع التي جاورت القائم بغرابة.

مع بداية الشوط الثاني أجرى علاء عبد العال المدير الفني للداخلية تغييرين بدخول كمال أبو الفتوح بدلا من محمد نجيب -المصاب، وكريستوفر جون بدلًا من القائد سمير فكري.

في المقابل ظهر محمد محمود في صفوف الاتحاد بالدقيقة 59 بدلا من إسلام عبد النعيم.

عبد العال بدوره لم يتوقف، فاستهلك تغييرين آخرين في الدقيقة 60 بدخول عبد الرحمن السكران وفهد جمعة، بدلا من كريم يحيى ومصطفى فوزي.

لينال عبد العال المكافأة في الدقيقة 69 عندما سجّل بديله الأول جون بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد أن ارتطمت كرته بدفاع الاتحاد وسكنت شباك زعيم الثغر.

ليسجل اللاعب النيجيري الشاب أول أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم.

الرد الأنجولي كاد أن يأتي سريعا بتسديدة مابولولو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، لكنها جاورت القائم.

زوران مانولوفيتش تدخّل مجددًا، فأقحم الثنائي محمود عبد العزيز وأحمد عيد بدلا من ناصر ناصر وأحمد عادل في الدقيقة 72.

في المقابل، أنهى عبد العال تغييراته بإقحام مؤمن عاطف بدلا من محمود طلعت.

إصابة المدافعين المخضرمين استمرت، فغادر علاء الملعب في الدقيقة 80 وعوضه الفلسطيني محمد صالح.

كما دخل عبد الغني محم بدلا من إبراهيم حسن.

البديل الأخير كاد أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بتسديدة يسارية صاروخية علت العارضة بقليل.

الهدف القاتل سُجل بالفعل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية من البديل الآخر عيد من داخل منطقة الجزاء، لتكتب فوزا ثمينا لزعيم الصغر.

الداخلية الاتحاد السكندري الدوري المصري
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