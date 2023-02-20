التشكيل – رضا السيد يحرس مرمى إنبي.. وكريم طارق في هجوم طلائع الجيش
الإثنين، 20 فبراير 2023 - 18:20
كتب : FilGoal
دفع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي بـ رضا السيد في حراسة مرمى فريقه أمام طلائع الجيش.
ويلعب إنبي أمام طلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب بتروسبورت.
وجاء تشكيل إنبي كالآتي:
المرمى: رضا السيد
الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – أحمد صبيحة – مروان داوود
الوسط: إريك تراوري – محمد عبد العاطي – أحمد العجوز
الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو – أحمد كالوشا
بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:
المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أحمد عبد الفتاح "زولا" – أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – أحمد متعب
الوسط: إسلام محارب – عربي بدر – محمد شحاتة
الهجوم: أحمد سمير – كريم طارق – كريم حلاوة
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، وإنبي يأتي في المركز الـ14 بالرصيد ذاته.
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