تصفيات إفريقيا - كاف يحدد موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مواجهة المنتخب الأولمبي مع زامبيا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام زامبيا بنظام لذهاب والإياب فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وجاء موعد المباراتين كالتالي:

الذهاب: 22 مارس - استد الدفاع الجوي - 6:00 مساء

الإياب: 27 مارس - مدينة نيدولا بزامبيا - 6:00 مساء.

ويتأهل أصحاب أول ثلاث مراكز في بطولة إفريقيا إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع الملحق مع أحد فرق آسيا.

وجاء الاستقرار على موعد المباراتين بناء على رغبة المنتخبين من خلال مخاطبات رسمية.

الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالى فى حالة انعقاد مستمر استعدادا للجولة الحاسمة في مسيرة المنتخب نحو تحقيق الحلم الأولمبي.

ويتابع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية مع ميكالى والإدارية مع محمود حرب المدير الإداري.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق فوزا كبيرا على الجابون بثلاثية أهداف دون رد استعدادا لمواجة زامبيا، وسبقها بالفوز على المغرب مرتين وديا 2- 3 و 1-2 فى مدينة الرباط.