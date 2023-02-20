دورتموند يخسر خدمات نجمه أمام تشيلسي

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

كريم أديمي - دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند عن إصابة لاعبه كريم أديمي وغيابه لفترة.

وذكر دورتموند أن أديمي تعرض لتمزق عضلي خلال مباراة هيرتا برلين الأخيرة.

ويبتعد أديمي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع وفقًا لما ذكره دورتموند.

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وبذلك يغيب أديمي عن مباراة تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 7 مارس المقبل.

وكان أديمي صاحب هدف مباراة الذهاب الوحيد الذي أعطى أسبقية للفريق الألماني أمام نظيره الإنجليزي.

واكتسح دورتموند ضيفه هيرتا برباعية مقابل هدف، سجل أولها أديمي نفسه في الدقيقة 27، ليشارك بايرن ميونيخ ويونيون برلين صدارة الدوري الألماني.

وانضم أديمي إلى دورتموند مطلع الموسم قادمًا من سالزبورج النمساوي مقابل 30 مليون يورو.

وسجّل أديمي 6 أهداف وصنع 3 في 24 مباراة خاضها مع دورتموند هذا الموسم.

وتواجد أديمي في قائمة ألمانيا بكأس العالم 2022، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وصرح إدين تيرزيتش المدير الفني لـ دورتموند بعد المباراة: "أديمي كان مهمًا جدًا لنا أمام هيرتا، ليس فقط بتسجيله الهدف الأول، ولكنه أيضًا صنع الهدف الثاني".

وأشار: "نأمل أن يتمكن من العودة سريعا ويواصل على المستوى الذي وصل إليه".

دورتموند تشيلسي أديمي دوري أبطال أوروبا الدوري الألماني
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