فاتي: نحن برشلونة ولا نخاف من مانشستر يونايتد.. وهذا سبب غضبي أمام قادش

كشف الإسباني أنسو فاتي لاعب برشلونة عن سبب مغادرته الغاضبة لمواجهة فريقه أمام قادش أمس الأحد.

وفاز برشلونة على قادش بهدفين دون مقابل ليعزز صدارته للدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن غريمة ريال مدريد.

وقال فاتي في تصريحات خلال أحد الأحداث الرياضية: "غادرت أمس الأحد (أمام قادش) غاضبا لأنني أعتقد أحيانا أنني لا أمنح الأشخاص في كامب نو مقابل يتوافق مع دعمهم الكبير لي".

وتابع "أنا ممتن جدًا وسعيد لوجودي في النادي الذي أحبه وفي الذي كبرت فيه".

وأضاف عن مواجهة مانشستر يونايتد "نحن برشلونة ولا ينبغي أن نخاف. الفريق يؤدي أداء جيدا للغاية".

واستطرد "هم (مانشستر يونايتد) أيضا يمرون بفترة جيدة جيدة ونعلم أن المباراة ستكون صعبة" لكننا نريد أن نمضي قدما في المباريات ونستمر على هذا المستوى".

ويلعب برشلونة أمام مانشستر يونايتد الخميس المقبل في إياب دور خروج المغلوب على ملعب أولد ترافورد، بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق في كامب نو.

ولعب ابن الـ20 عاما 33 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، بمجموع دقائق 1235 دقيقة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.