أمم إفريقيا للشباب - مؤتمر تونس: نريد كأس العالم.. زامبيا: نعرف مصر جيدا

تحدث عادل السليمي المدير الفني لمنتخب تونس للشباب عن مواجهة نظيره الجامبي في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما.

وقال السليمي في المؤتمر الصحفي: "فخورون بالمشاركة في النهائيات الإفريقية. طموحاتنا كبيرة علي المستوي الفردي والجماعي لترك انطباع جيد عن الكرة التونسية".

وأضاف "التحضيرات مرضية نوعا ما في ظل التزامات اللاعبين مع أنديتهم. الاتحاد التونسي وفر لنا تجربتين وديتين علي أعلي مستوي أحدهما أمام السنغال وكانت مباراة مهمة".

وأوضح "شاركت في نسختين من البطولة، واحدة كلاعب والأخري كـمدرب. وهو ما يضفي مصداقية في التعامل مع اللاعبين فيما يتعلق بنقل أجواء البطولة".

وتابع "التأهل لكأس العالم أمر يدعو للفخر وفرصة كبيرة للاعبين واعتقد أنهم قادرين علي تحقيق أحلامهم".

في الإطار ذاته قال غيث الوهابي قائد المنتخب: "يشرفنا التواجد ولدينا آمال كبيرة لتقديم أفضل ما لدينا، ونتطلع للتأهل إلى كأس العالم".

واختتم "نتدرب بشكل جيد لدينا دافع طموحنا كبير دائما يتحدث معنا المدير الفني من تحقيق أحلامنا والوصول إلي كأس العالم".

مؤتمر جامبيا

على الجانب الآخر قال عبدولي بوجانج مدرب جامبيا: "هذه المرة الرابعة لنا في هذا التحدي. البطولة مهمة لجماهيرنا".

وأضاف "نشعر بالتفاؤل منذ حضورنا إلى هنا، ونثق في قدرتنا على تقديم الأداء الجيد. نحترم جميع المنتخبات وسنعمل بكل جد".

وأوضح "يجب علينا تقديم الأفضل. تحضيراتنا سارت جيدا وجهزنا أنفسنا لمواجهة جميع الفرق".

وعن صعوبة المجموعة قال: "لا توجد مجموعة سهلة وأخرى صعبة. سنقدم ما بوسعنا للوصول إلي بطاقة التأهل، ونعلم أن جميع المنتخبات مستعدة جيدا".

وبسؤاله عن أقوى المنتخبات قال: "الكرة السنغالية حاليا في قمة توهجها".

وقال ألاجي سايني قائد المنتخب: "نعيش أجواء جميلة هنا. لدينا هدف محدد وأعتقد أننا قادرون على الوصول لكأس العالم".

مؤتمر زامبيا

في المجموعة ذاتها تحدث تشيسي مبوا مدرب منتخب زامبيا عن الاستعدادات لمواجهة بنين قائلا: "نتطلع للأفضل ونعلم لماذا أتينا. لدينا طموحات كبيرة وتوقعات عالية. لسنا هنا للمشاركة والتمثيل المشرف بل للمنافسة".

وأضاف "نعلم أن المنافسة قوية ونمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا. نحاول العمل جاهدين لتحقيق أفضل النتائج".

وتابع "لدينا بعض الإصابات ولكنها ليست قوية. نمتلك مجموعة مميزة قادرة علي تعويض أية غيابات وسيكونوا علي المستوي في مباراة الغد".

وواصل "نعيش أجواء مثالية في المعسكر، اللاعبين يعرفون مصر جيداً وهدفهم تحقيق الأفضل".

من جانبه قال دومينيك كاندا قائد منتخب الرصاصات النحاسية: "أريد أن أكون ضمن اللاعبين المؤهلين لكأس العالم. نحن مستعدون لمباراة الغد".

مؤتمر بنين

وقال ديجوين مارثياس مدرب بنين في المؤتمر الصحفي: "تأهلنا إلى البطولة لنقدم أفضل أداء وأفضل نتيجة، ونسعى لظهور جيد يقودنا إلى الأدوار الإقصائية".

وأضاف "الحظوظ متساوية للجميع. هذه هي زيارتنا الثانية لمصر حيث أتينا في نوفمبر الماضي ولعبنا مباراتين أمام منتخب مصر".

وتابع "هذه زيارتنا الأولى للإسكندرية وهي مدينة جميلة ولديها ملعب من الأقدم في إفريقيا".

واختتم "أتينا إلى مصر لأجل المربع الذهبي والتأهل إلى كأس العالم. هذا هو هدفنا".

وقال تميمو أورورو لاعب الفريق: "جئنا للدفاع عن ألوان بلادنا وهدفنا هو التأهل لكأس العالم".

وأضاف "تركيزنا الآن على مباراة زامبيا، ثم سنفكر في البقية".

واختتم "هذه مباراتنا الأولى ولا نخشى المواجهة، وسنفعل ما بوسعنا للوصول إلى المونديال".