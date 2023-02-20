"أعتذر لنفسي على ما مررت به".. فادي نجاح يعلن اعتزاله

أعلن فادي نجاح لاعب المقاولون العرب اعتزاله ممارسة كرة القدم بشكل نهائي.

ولم يشارك ابن الـ32 عاما في أي مباراة مع المقاولون العرب هذا الموسم.

ونشر فادي نجاح بيانا عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه:

"أعلن اعتزالي كرة القدم والانتقال للعيش مع أسرتي في النمسا".

"سعيد بمسيرتي بداية من نادي المنصورة كناشئ ثم حرس الحدود وبتروجيت وسموحة والإنتاج الحربي ثم إنبي ونهاية بالمقاولون العرب".

"في الفترة القادمة سأبدأ بدراسة علوم التدريب والحصول على الرخص التدريبية ولحبي لكرة القدم سأمارسها كهواية مع أي فريق في النمسا يتيح لي هذه الفرصة حتى إذا كانت بدون مقابل مادي".

"شكرا لكل شخص تعلمت منه سواء على المستوى الشخصي أو في كرة القدم أو أضاف لي أي شيء إيجابي".

"أعتذر لنفسي أنني تحملت في بعض الفترات التعامل مع قلة من المدربين كل مؤهلاتهم "الفهلوة والدروشة" والتفاؤل والتشاؤم وعدم الثقة بالنفس وتحميل الغير مسؤولية فشلهم وبعيدون كل البعد عن كرة القدم الحقيقية أو دراستها وكل مؤهلاتهم أنهم كانوا لاعبي كرة قدم جيدين في السابق".

وفاز فادي نجاح بلقب كأس مصر مع حرس الحدود في موسم 2009-2010.

وشارك فادي في 120 مباراة في الدوري المصري مع مختلف الأندية، صنع خلالها هدفا واحدا، بجانب 11 مباراة في كأس مصر.

ولعب نجاح مباراتين في الكونفدرالية الإفريقية مع المقاولون العرب، ومباراة واحدة في دوري الأبطال مع سموحة.