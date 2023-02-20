مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض بشكتاش لشراء ديانج

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة وجود عرض من بشكتاش التركي لضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتلقَ أي عروض من بشكتاش التركي لشراء أليو ديانج".

وأوضح "كل ما تردد في هذا الجانب غير صحيح على الإطلاق".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويستأنف الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بعد أن فاز في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي يوم 24 من يناير الماضي قبل التوقف لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق هذا الموسم.

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي على استاد السلام في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأحمر مباراته الأولى أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدف دون رد، بينما تأجلت مباراته الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.