مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض بشكتاش لشراء ديانج

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي ضد سياتل ساوندرز

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة وجود عرض من بشكتاش التركي لضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتلقَ أي عروض من بشكتاش التركي لشراء أليو ديانج".

وأوضح "كل ما تردد في هذا الجانب غير صحيح على الإطلاق".

أخبار متعلقة:
الهلال لـ في الجول: لدينا أيضا شكاوى ضد بعثة الأهلي.. ولكننا شعب واحد "بسبب تجاوزات تنافي الأخلاق الرياضية".. الأهلي يعلن تقدمه بشكوى لـ كاف ضد الهلال خبر في الجول - تمهيدا لتقديم شكوى لـ كاف.. الأهلي يجمع التجاوزات الخاصة بمباراة الهلال الدوري المصري - موعد مباراة أسوان أمام الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويستأنف الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بعد أن فاز في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي يوم 24 من يناير الماضي قبل التوقف لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق هذا الموسم.

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي على استاد السلام في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأحمر مباراته الأولى أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدف دون رد، بينما تأجلت مباراته الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

الأهلي أليو ديانج بشكتاش التركي
نرشح لكم
الأهلي: تعرضنا لتجاوزات كبيرة من الهلال.. وقناة الزمالك تحرض جمهور السودان ضدنا الإسماعيلي يجدد تعاقد محمد نصر حوار في الجول - بيسيرو عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا والهجوم على قطر بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي بسبب التحريض ضد الفريق.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك وقناة النادي إلى الأعلى للإعلام قاتل وتاريخي على حساب الداخلية.. الاتحاد يحقق فوزه رقم 500 في الدوري انتهت في الدوري المصري - إنبي (0) - (0) طلائع الجيش التشكيل – رضا السيد يحرس مرمى إنبي.. وكريم طارق في هجوم طلائع الجيش
أخر الأخبار
الهلال يتجاوز نجمه ومدربه السابق ويواصل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا 3 ثاتيه | آسيا
الأهلي: تعرضنا لتجاوزات كبيرة من الهلال.. وقناة الزمالك تحرض جمهور السودان ضدنا 27 ثاتيه | الكرة المصرية
بداية نارية.. إمام عاشور يقود ميتيلاند لفوز عريض في الدوري الدنماركي 14 دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي يجدد تعاقد محمد نصر 35 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة أساسي.. وأكثر ما يقلقني ليس صلاح أو فان دايك 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حوار في الجول - بيسيرو عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا والهجوم على قطر 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
سجل هدفا وتواجد في كل مكان.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام فيبورج 58 دقيقة | المحترفون
بالتعادل مع إنبي.. طلائع الجيش بلا فوز للمباراة الـ 11 على التوالي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية