ميسي ومبابي والمغرب وريال مدريد.. تعرف على كل المرشحين لجائزة "لورويس"

تصدر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان، قائمة المرشحين لجوائز لورويس عن عام 2022.

وفي جائزة أفضل إنجاز لرياضي للرجال، ترشح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي قاد بلاده فرنسا لنهائي كأس العالم وتوج هدافًا للبطولة.

كما يتواجد ميسي الذي رفع كأس العالم لأول مرة في مسيرته، ويسعى لحصد الجائزة للمرة الثانية بعد 2020.

كما ترشح الهولندي ماكس بيرستابن الذي حقق رقمًا قياسيًا في عدد السباقات التي فاز بها في موسم فورمولا 1 خلال 2022.

كذلك يتنافس على الجائزة السويدي ماندو دوبلانتيس الفائز بذهبية بطولة العالم في الوثب بالزانة.

وحضر أيضًا الإسباني رافاييل نادال الذي حصد لقب رولان جاروس وأستراليا المفتوحة ووصل إلى 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

وأخيرًا ترشح الأمريكي ستيفن كيري لاعب جولدن ستيت واريورز الذي قاد فريقه للفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة NBA للمرة الرابعة في مسيرته.

وعن جائزة أفضل فريق، ترشح منتخب الأرجنتين لكرة القدم رجال بعد تتويجه بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

كما ترشح منتخب سيدات إنجلترا لكرة القدم بعد تتويجه بلقب اليورو.

وظهر كذلك نادي ريال مدريد لكرة القدم الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وظهر منتخب فرنسا للرجبي الذي حصد لقب كأس الأمم الستة بعد انتظار دام 12 عامًا.

كذلك يترشح فريق جولدن ستيت واريورز الأمريكي لكرة السلة الذي حصد لقب دوري NBA للمرة السابعة في تاريخه.

وأخيرا ظهر اسم فريق ريد بل لسباقات السيارات الذي فاز سائقه ماكس فيرستابن ببطولة العالم.

وفي جائزة الصاعدين، ترشح الإسباني كارلوس ألكاراز الذي حصد لقب أمريكا المفتوحة وتصدر التصنيف العالمي خلال 2022.

ومن التنس، ترشحت الكازاخية إلينا ريباكينا التي فازت بلقب بطولة ويمبلدون.

وظهر منتخب المغرب لكرة القدم بعد إنجازه التاريخي بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم.

كما تواجد الأمريكي ناثان تشين الذي فاز بميدالتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين برياضة التزلج الفني.

وترشح كذلك الأمريكي سكوتي شيلفر الذي فاز ببطولة الأساتذة في رياضة الجولف وتصدر التصنيف العالمي بين مارس وأكتوبر.

وأخيرا ظهرت العداءة النيجيرية توبي أموسان بطلة العالم في سباق 100 متر حواجز.

وفي جائزة أفضل عودة، ظهر اسم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الذي تعافى من الإصابة القلبية التي أرعبت العالم في يورو 2020.

كما ظهر تايجر وودز أسطورة الجولف بعد تعافيه وعودته للتنافس عقب إصابات شرسة طاردته في السنوات الماضية.

وفي جائزة أفضل رياضية، ترشحت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم.

كما تواجدت البولندية إيجا شفونتك المصنفة الأولى عالميا في التنس وصاحبة أطول سلسلة انتصارات في القرن 21.