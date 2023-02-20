عبد الرسول وعبد النبي يقودان تشكيل الداخلية لمواجهة الاتحاد

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 16:47

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - هدف بركات حجاج

أعلن علاء عبد العال مدرب الداخلية تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الاتحاد السكندري.

ويلعب الداخلية مع الاتحاد السكندري على ملعب السويس الجديد في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الداخلية إجراء تغييرين عن عن المواجهة السىابقة ضد طلائع الجيش.

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ودخل كريم يحيى ومحمود طلعت إلى التشكيل الأساسي بدلا من رشيد أحمد وألان كيامبادي.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: محمد مجدي.

الدفاع: أحمد عبد النبي – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كريم يحيى.

الوسط: عبد العزيز السيد – كليتشي شيميزين – محمود طلعت.

الهجوم: سمير فكري – مصطفى فوزي – علي الزهدي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يحتل الداخلية المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

الداخلية الاتحاد السكندري الدوري المصري
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