انتهت في الدوري المصري - الداخلية (1) (2) الاتحاد.. فوز قاتل

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الداخلية في الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباريات من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+96 جوووووول قااااتل بواسطة أحمد عيد بتسديدة صاروخية

ق.+95 قذيفة من عبد الغني محمد تعلو المرمى

ق.81 خروج محمود علاء مصابا ودخول محمد صالح

ق.73 دخول محمود عبد العزيز وأحمد عيد في صفوف الاتحاد السكندري بدلا من ناصر ناصر وأحمد عادل

ق.72 مابولولو يحاول الرد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تجاور القائم

ق.69 جوووول التعادل للداخلية بواسطة البديل كريستوف جون

بداية الشوط الثاني

دخول كمال أبو الفتوح بدلا من محمد نجيب في صفوف الداخلية

دخول كريستوف جون بدلا من الزاهدي في صفوف الداخلية

نهاية الشوط الأول

ق.+49 رأسية من مابولولو تجاور القائم بغرابة

ق.45 تسديدة قوية من سمير فكري تجاور القائم

ق.35 إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق.32 ركلة جزاء للداخلية بعد لمسة يد على محمود علاء

ق.28 حارس الداخلية يتصدى بالرأس مرتين أمام تسديدة إسلام عبد النعيم

ق.25 جوووول محمود علاء يسجل الهدف الأول للاتحاد

ق.24 رأسية جميلة من محمود علاء يتصدى لها حارس الداخلية

ق.23 تسديدة رائعة على الطائر من عبد العزيز سيد لاعب الداخلية لكن تمر أعلى العارضة

ق.9 تسدية من طلعت تجاور القائم

بداية المباراة

بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة