تشكيل الاتحاد - عودة أحمد عادل وجافين لمواجهة الداخلية

أعلن كل من زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الداخلية.

ويلعب الداخلية مع الاتحاد السكندري على ملعب السويس الجديد في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ جافين كيزيتو في التشكيل الأساسي للاتحاد كما عاد أحمد عادل بعد جلوسه على دكة البدلاء في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: جافين كيزيتو – عبد الله نصيب – محمود علاء – صبري رحيل.

الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر – إسلام عبد النعيم.

الهجوم: إبراهيم حسن – أحمد عادل – كريستوفر مابولولو.

ويجلس على دكة البدلاء: عمرو خليل - محمد صالح - مصطفى إبراهيم - سيد سالم - عبد الغني محمد - محمد محمود - أحمد عيد - محمود عبد العزيز - أحمد حامدين.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يحتل الداخلية المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.