سلة - ثريا محمد لـ في الجول: المسؤولية أكبر كقائدة للمنتخب.. ونسعى لحلم في أمم إفريقيا

أعربت ثريا محمد قائدة منتخب مصر لسيدات الكرة السلة عن سعادتها بالنجاح في التأهل إلى أمم إفريقيا عقب التغلب على أوغندا في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة.

وحسم منتخب سيدات السلة تأهله إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يوليو المقبل بدولة رواندا، بعد الفوز على أوغندا مستضيف تصفيات المنطقة الخامسة بنتيجة 74-65.

وشاركت ثريا محمد في البطولة كقائدة للمنتخب لأول مرة مع فريق سيدات مصر.

وقالت ثريا لـ FilGoal.com عن البطولة: "شعرت باختلاف كبير عن كوني قائدة الفريق عكس أن أكون لاعبة فقط، وضع ذلك مسؤولية أكبر عليّ للتركيز بشكل أكبر مع الفريق وجمعهم لتكون الروح دائما مرتفعة".

وكشفت ثريا محمد "بعد الفوز بالبطولة ورفع الكأس كانت لحظة مختلفة تماما عن كوني لاعبة، أمثل بلدي وتلقيت الكثير من الرسائل عن رغبتهم في رؤيتي برفع الكأس وهو ما حملني مسؤولية أكبر وضغط أكثر".

وشددت "كوني قائدة للفريق يجعل المسؤولية أكبر وأصعب بالتأكيد ولكن في نفس الوقت هو شعور رائع بالأخص مع حصد اللقب في النهاية يزول التعب نهائيا".

وأوضحت ثريا "قائد الفريق يكون العامل المشترك بين الجهاز الفني واللاعبين وهو ما يجعل مهمة اللاعبة مختلفة نوعا ما".

ونجحت ثريا محمد في تسجيل 68 نقطة في مباريات مصر الخمسة بالتصفيات خلال إجمالي 123 دقيقة.

وعن أصعب لحظة في البطولة قالت ثريا: "بالنسبة لي هي الخسارة أمام أوغندا في مرحلة المجموعة، بسبب تلك المباراة دخلنا مواجهة كينيا الأخيرة ولا بديل عن الفوز ففي حالة خسارتنا كنا سنودع المنافسات بشكل رسمي ولن نتأهل إلى النهائي".

وتابعت "شاهدنا مباريات كينيا السابقة قبل مواجهتنا ودرسنا نقاط الضعف والقوة، المباراة كانت بمثابة حياة أو موت بالنسبة لنا لذلك بذلنا أقصى ما لدينا خاصة في الدفاع".

وشددت "لم يفرق مع أي لاعبة من ستسجل ولكن كنا نستهدف التفوق في نتيجة المباراة مع التركيز بشكل أكبر في الدفاع خاصة مع تفوقهم علينا في الجانب البدني".

وكان منتخب مصر قد خسر أمام أوغندا في مباراة مثيرة 86-85 في مرحلة المجموعات، وكانت الخسارة أمام كينيا في ختام تلك المرحلة تعني عدم التأهل إلى النهائي وبالتالي ضياع فرصة المشاركة في أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر لسيدات السلة إلى النهائي لمواجهة أوغندا مجددا والذي خسرت منه سيدات الفراعنة المباراة الوحيدة في مرحلة المجموعات.

وكشفت "تحدثنا كلاعبات قبل مواجهة أوغندا في النهائي وأن تلك المباراة ستختلف تماما عن لقاء المجموعة خاصة مع تواجد حضور جماهيري ولكن أرى أننا تعاملنا بشكل جيد وحتى رغم عدم سماع بعضنا البعض في أوقات من المباراة بسبب صوت الجماهير كنا نتواصل بالإشارات لتحقيق هدفنا وحصد اللقب".

وتابعت "استفدنا من مواجهة المجموعة ضد أوغندا باكتشاف عناصر القوة لديهم ولذلك نجحنا في إيقاف الخطورة في النهائي".

وأضافت ثريا "تواجد الجماهير بكثافة في صالة صغيرة كان صعبا للغاية علينا، ولكن مع كل توقف كنا نجمع بعضنا البعض حتى لا نخرج من تركيزنا، ورغم ذلك استمتعنا بتواجد الجماهير وتشجيعهم خاصة مع تفاعلهم مع اللقطات الجيدة منا كمنافس لهم".

Thank youu🤩🤩🤩 I loveee youu all♥️♥️♥️ https://t.co/pgXqdRi5D5 — Soraya Mohamed (@Sorayamohamed_) February 20, 2023

وبسؤالها عن طموحات المنتخب بعد التأهل إلى أمم إفريقيا "أرى أن منتخبنا الحالي يمتلك لاعبات موهوبات وبجودة مرتفعة جدا وتفوق الفرق الإفريقية علينا بسبب الجانب البدني فقط كقوة جسمانية، مزيج الخبرة والشباب في الفريق الحالي يجعلنا نطمح في الوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا".

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين بمشاركة 12 منتخبا.

وشددت "كنا قريبين للغاية من نصف نهائي أمم إفريقيا وخسرنا في ربع النهائي بفارق 4 نقاط فقط، أرى أننا قادمون وأثبتنا جدارتنا كمنتخب مصر للسيدات بالتأهل دون دعوة من الاتحاد الإفريقي ولكن بالفوز بجدارة في التصفيات".

أما بالنسبة لطموحات الموسم الحالي أوضحت "أركز في المتبقي من الموسم، انتهى موسم المنتخب وتركيزي الآن على حصد لقبي الدوري وكأس مصر ثم بعد ذلك أمم إفريقيا مع المنتخب".

واختتمت ثريا محمد تصريحاتها "أتمنى إسعاد جماهير النادي الأهلي بحصد البطولات الخمسة هذا الموسم ليكون موسما استثنائيا، وبعد ذلك تحقيق حلم التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا".