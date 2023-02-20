جفارديول: أرغب في الانضمام للفريق الذي سينتقل إليه نكونكو

شدد يوسكو جفارديول لاعب لايبزج الألماني ومنتخب كرواتيا على نيته في الانتقال إلى الفريق الذي سينتقل إليه كريستوفر نكونكو زميله في الفريق الألماني.

يوشكو جوارديول النادي : لايبزج لايبزج

وقال جفارديول في حوار مع صيفة تايمز الإنجليزية: "أريد أن ألعب في الدوري الإنجليزي".

وتحدث جفارديول عن عرض تشيلسي في الصيف الماضي قائلا: "كنت في حيرة من أمري لأنه قبل شهر من فترة الانتقالات كنت مع المدير الرياضي وأخبرني إن النادي لن يبيعني لذلك فكرت في البقاء لأنني أحب المكان حتى اتصل بي وكيلي وأخبرني إن تشيلسي مهتم للغاية".

واستمر "لايبزج قرر عدم بيعي وقاتلت ضد ذلك القرار ولكن لم نتفق في النهاية أنا هنا وسعيد وفكرتي كانت البقاء لأكثر من موسم مع لايبزج، حاليا أن في الموسم الثاني وبإمكاني البقاء لموسم إضافي ولكن سنرى ما سيحدث".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن تشيلسي قد قدم عرضا للايبزج لشراء اللاعب مقابل 90 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابع "دائما ما أقول إنني أرغب في الذهاب إلى المكان الذي سيتواجد فيه نكونكو".

أغلب التقارير أشارت إلى أن تشيلسي أتم تعاقده مع نكونكو ليلعب في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

جفارديول صاحب الـ 21 عاما انضم للايبزج في الموسم الماضي وأصبح عنصرا أساسيا ولفت الأنظار إليه وشارك مع الفريق في 26 مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وأسهم جفارديول في حصول منتخب كرواتيا على المركز الثالث في كأس العالم 2022.