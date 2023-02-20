مدير جلادباخ: تورام سيرحل مجانا في الصيف إلى فريق أكبر

أكد رولان فيركوس المدير الرياضي لبروسيا مونشنجلادباخ أن لاعبه ماركوس تورام سيغادر النادي في الصيف مجانا.

تورام الذي يتألق هذا الموسم ينتهي عقده مع جلادباخ بنهاية الموسم، وسط مراقبة كبار أوروبا.

عندما سئل عن مستقبل تورام، قال فيركوس في حديثه لقناة Sport1: "عندما تكون هناك أندية أكبر ترغب في ضم ماركوس يتعين علينا قبول ذلك".

ارتبط اسم تورام بمجموعة من الأندية مثل بايرن ميونيخ وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

انضم تورام إلى جلادباخ في عام 2019 قادماً من جانجامب مقابل 9 ملايين يورو، وخاض 124 مباراة وسجل 42 هدفا.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يلعب بالفعل أفضل موسم له من حيث تسجيل الأهداف، إذ سجل 11 هدفًا في الدوري وهو ما يضعه في المركز الثالث في قائمة الهدافين.

مستوى تورام في النصف الأول من الموسم منحه استدعاءً متأخرًا لقائمة فرنسا لكأس العالم 2022.

ماركوس هو ابن ليليان تورام نجم الكرة الفرنسية السابق وأحد أفراد الجيل الفائز بلقب كأس العالم عام 1998.