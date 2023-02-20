فتح الله: نعاني من إجهاد بسبب ضغط المباريات.. وحاولنا تجنب الحسابات المعقدة في الكونفدرالية

شدد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز على أن فريقه يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات المتواصل ومنافسته في أكثر من بطولة.

وتعادل بيراميدز مع فيوتشر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فتح الله عبر قناة صدى البلد: "واجهنا فريق صعب والمجموعة بالكامل صعبة لأننا نلعب بجانب ثلاث فرق قوية".

واستمر "كنا نعرف أن مواجهة فيوتشر ستكون صعبة وحاولنا تجنب الدخول في حسابات معقدة لأننا تعادلنا في المباراة الأولى ولكننا أصبحنا بنسبة بسيطة داخل تلك الحسابات وهذا شيء طبيعي لأن المجموعة بها أكثر من فريقين يتناسون على التأهل".

وتابع "نشعر بالحزن على ضياع النقطتين ولكن سنستمر في العمل ولدينا 4 مباريات متبقية وسنلعب ضد فريق محترم (أسكو كارا) في الجولة المقبلة على الرغم من خسارته بخمسة أهداف ضد الفتح الرباطي".

وشدد "نحن ننافس في 3 بطولات مختلفة ونسير بخطى ثابتة ونعتبر منافس قوي ولكن نواجه ضغط مباريات غير طبيعي لأننا نلعب كل 3 أيام وأحيانا يومين ومع ذلك نحاول الاستمرار ولا نجد وقت كاف للتدريبات ولكن لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين".

وواصل "نحاول التغلب على الإجهاد وفي المباريات العشرة الأخيرة خضنا 6 منهم ونحن منقوصين من لاعب وهذا يضاعف المجهود المبذول خصوصا وأننا نسعى لتحقيق المكسب".

وأتم "الاختلاف كبير جدا بين تاكيس جونياس وجايمي باتشيكو هم مدرستين مختلفتين وما يساعد على الاستمرار في ظل تغيير مدرسة اللعب في وسط الموسم هو جودة اللاعبين التي تمثل 80% من نجاح الفريق وإن لم يتلوا بالمسؤولية سيسقط الفريق وهذا ما يضعنا في المنافسة حتى الآن"

التعادل رفع رصيد كل من بيراميدز وفيوتشر للنقطة الثانية ليتساويا في المركز الثاني والثاث وبفارق نقطتين عن الفتح الرباطي المغربي صاحب الصدارة بأربعة نقاط.