NBA - رقم قياسي لـ تايتم وإصابة ليبرون في مباراة كل النجوم

شهدت مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي NBA تسجيل جيسون تايتم نجم بوسطن سيلتيكس لرقم قياسي في النقاط، وإصابة الأسطورة ليبرون جيمس.

وقاد تايتم فريق يانيس أنتيتوكومبو للفوز على فريق ليبرون جيمس بنتيجة 184-175.

تايتم سجل 55 نقطة ليصبح أكثر من سجل نقاطا في مباراة كل النجوم، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة الاستعراضية السنوية.

وتجاوز جيسون الرقم القياسي السابق لأنتوني ديفيس الذي أحرز 52 نقطة في مباراة عام 2017.

55 PTS (NBA All-Star Game Record) 10 REB 6 AST 10 3PM Jayson Tatum balled out to lead #TeamGiannis to the win and claim 2023 #KiaAllStarMVP!#NBAAllStar | @Kia pic.twitter.com/k4EXJHtTgz — NBA (@NBA) February 20, 2023

وأصبح تايتم ثامن لاعب من بوسطن سيلتيكس يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم.

هذه الجائزة غابت عن لاعبي سيلتيكس منذ حصول لاري بيرد عليها في مباراة عام 1982.

فيما أصيب ليبرون نجم لوس أنجلوس ليكرز في يده اليمنى بالشوط الأول، ليغيب عن الشوط الثاني.

وحامت الشكوك حول مشاركة ليبرون في اللقاء بسبب عدم تدربه عشية اللقاء، لكنه شارك وعادل الرقم القياسي لكريم عبد الجبار بالمشاركة 19 مرة في مباراة كل النجوم.

وقال ليبرون عن إصابته: "لا أعتقد أنها إصابة مقلقة لم أكمل اللقاء، لأسباب احترازية، سأكون بخير".

قبل أيام، حطم ليبرون جيمس الملقب بالملك الرقم القياسي في عدد النقاط المسجلة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

ووصل ليبرون للنقطة رقم 38390 خلال مسيرته، في خسارة فريقه ضد أوكلاهوما سيتي، ليحطم رقم كريم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة خلال مسيرته ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ البطولة.