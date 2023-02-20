NBA - رقم قياسي لـ تايتم وإصابة ليبرون في مباراة كل النجوم

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 12:24

كتب : FilGoal

مباراة كل النجوم - NBA

شهدت مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي NBA تسجيل جيسون تايتم نجم بوسطن سيلتيكس لرقم قياسي في النقاط، وإصابة الأسطورة ليبرون جيمس.

وقاد تايتم فريق يانيس أنتيتوكومبو للفوز على فريق ليبرون جيمس بنتيجة 184-175.

تايتم سجل 55 نقطة ليصبح أكثر من سجل نقاطا في مباراة كل النجوم، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة الاستعراضية السنوية.

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وتجاوز جيسون الرقم القياسي السابق لأنتوني ديفيس الذي أحرز 52 نقطة في مباراة عام 2017.

وأصبح تايتم ثامن لاعب من بوسطن سيلتيكس يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم.

هذه الجائزة غابت عن لاعبي سيلتيكس منذ حصول لاري بيرد عليها في مباراة عام 1982.

فيما أصيب ليبرون نجم لوس أنجلوس ليكرز في يده اليمنى بالشوط الأول، ليغيب عن الشوط الثاني.

وحامت الشكوك حول مشاركة ليبرون في اللقاء بسبب عدم تدربه عشية اللقاء، لكنه شارك وعادل الرقم القياسي لكريم عبد الجبار بالمشاركة 19 مرة في مباراة كل النجوم.

وقال ليبرون عن إصابته: "لا أعتقد أنها إصابة مقلقة لم أكمل اللقاء، لأسباب احترازية، سأكون بخير".

قبل أيام، حطم ليبرون جيمس الملقب بالملك الرقم القياسي في عدد النقاط المسجلة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

ووصل ليبرون للنقطة رقم 38390 خلال مسيرته، في خسارة فريقه ضد أوكلاهوما سيتي، ليحطم رقم كريم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة خلال مسيرته ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ البطولة.

NBA ليبرون جيمس جيسون تيتوم
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