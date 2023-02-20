أليجري: كنا متسرعين للغاية أمام سبيزيا.. دعونا نفكر الآن في نانت

انتقد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لاعبيه رغم الفوز على سبيزيا خارج ملعب السيدة العجوز، وشدد على أن مباراة نانت في الدوري الأوروبي بمثابة نهائي بالنسبة لفريقه.

وحقق يوفنتوس انتصارا هاما خارج قواعده على سبيزيا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "اللعب في سبيزيا صعب، كان الفريق أيضًا متعبًا بسبب مباراة الدوري الأوروبي. ومع ذلك، لم يكن لخصمنا أي فرص حقيقية طوال الشوط الأول".

وأضاف "كان ينبغي علينا اللعب بشكل أفضل. حاولنا السماح للمهاجمين باللعب بأفضل طريقة أثناء استعدادنا للمباراة".

وتابع "لعب سبيزيا مباراة جيدة، كان علينا السيطرة على المباراة بشكل أفضل، يجب أن نكون أكثر استرخاء، كنا في كثير من الأحيان متسرعين للغاية".

وأتم "دعونا نفكر الآن في مباراة نانت يوم الخميس، ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا".

ويستعد البيانكونيري لمباراة الإياب أمام نانت الفرنسي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في إيطاليا بنتيجة 1-1 الخميس الماضي.

في لقاء سبيزيا، تقدم مويس كين الهدف الأول في الدقيقة 32 بعد متابعة لعرضية من فيليب كوستيتش.

وأنهى بديله أنخيل دي ماريا المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة دانييلو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 32 في المركز التاسع، بفارق 9 نقاط عن المقاعد المؤجلة لدوري أبطال أوروبا.

أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي في وقت سابق قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري بسبب المخالفات المالية. (طالع التفاصيل)

وتوقف رصيد سبيزيا عند 19 نقطة في المركز الـ17.