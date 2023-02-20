قائمة ريال مدريد - غياب كروس وتشواميني عن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

يغيب ثنائي وسط ريال مدريد توني كروس وأوريلي تشواميني عن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في تمام العاشرة من مساء غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

وعاد بنزيمة إلى قائمة ريال مدريد مجددا بعد غيابه عن مواجهة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على أوساسونا بهدفين دون مقابل.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزولا

الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - فيدي فالفيردي - سيرخيو أريباس - ماريو مارتين.

الهجوم: كريم بنزيمة - رودريجو - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - إدين هازارد - فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد واجه ليفربول في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد وقتها على الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.