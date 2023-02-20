إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 11:43

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

تواجد إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في قائمة فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي لمواجهة فيبورج في الدوري الدنماركي.

يعود ميتيلاند لاستئناف مبارياته في الدوري الدنماركي حين يواجه فيبورج في الجولة 18 يوم الاثنين.

وظهر اسم عاشور ضمن قائمة الـ20 لاعبا الذين يدخلون المباراة، حسبما أعلن ناديه

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وانضم عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في الانضمام لفريقه بسبب عدم استخراج تصريح العمل، ولم يلتحق بزملائه الجدد سوى يوم الثلاثاء.

بعدما بيومين لعب إمام كبديل في لقاء سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي وسجل هدف فريقه الوحيد.

ويستقبل ميتيلاند منافسه سبورتنج لشبونة في لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.

ثم يخرج ميتيلاند لملاقاة بروندبي في الجولة 19 من الدوري الدنماركي يوم 27 فبراير الجاري.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، بفارق 12 نقطة عن نوردشيايلاند المتصدر.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

إمام عاشور ميتيلاند
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