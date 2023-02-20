كرة طائرة - الأهلي يستهل مشواره بمواجهة مصافي الشمال.. والموعد الجديد لمبارياته

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة طائرة

يستهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشواره في البطولة العربية للأندية والمقامة في مصر حتى يوم 2 مارس المقبل.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة مصافي الشمال العراقي في تمام الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

ويمثل الأهلي مصر في البطولة بعد انسحاب الزمالك رفقة ثلاثة أندية من دول أخرى.

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وأعاد الاتحاد العربي للكرة الطائرة قرعة البطولة العربية بعد انسحاب الأربعة فرق وتم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين.

وجاءت مواعيد الأهلي بعد التعديل كالآتي:

الإثنين 20 فبراير: الأهلي × مصافي الشمال العراقي (الساعة 8 مساء)

الثلاثاء 21 فبراير: الأهلي × بني ياس الإماراتي (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 22 فبراير: الأهلي × خبيل اليمني (الساعة 6 مساء)

الجمعة 24 فبراير: الأهلي × السيب العماني (الساعة 6 مساء)

السبت 25 فبراير: الأهلي × الوكرة القطري (الساعة 6 مساء)

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.

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