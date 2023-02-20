كرة طائرة - الأهلي يستهل مشواره بمواجهة مصافي الشمال.. والموعد الجديد لمبارياته

يستهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشواره في البطولة العربية للأندية والمقامة في مصر حتى يوم 2 مارس المقبل.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة مصافي الشمال العراقي في تمام الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

ويمثل الأهلي مصر في البطولة بعد انسحاب الزمالك رفقة ثلاثة أندية من دول أخرى.

وأعاد الاتحاد العربي للكرة الطائرة قرعة البطولة العربية بعد انسحاب الأربعة فرق وتم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين.

وجاءت مواعيد الأهلي بعد التعديل كالآتي:

الإثنين 20 فبراير: الأهلي × مصافي الشمال العراقي (الساعة 8 مساء)

الثلاثاء 21 فبراير: الأهلي × بني ياس الإماراتي (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 22 فبراير: الأهلي × خبيل اليمني (الساعة 6 مساء)

الجمعة 24 فبراير: الأهلي × السيب العماني (الساعة 6 مساء)

السبت 25 فبراير: الأهلي × الوكرة القطري (الساعة 6 مساء)

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.